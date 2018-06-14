СМИ: Трамп на G7 объяснил, почему Крым – российский

Президент США Дональд Трамп удивил участников саммита G7 в канадском Квебеке не только предложением вернуться к формату «восьмерки», но и признанием прав России на Крым.

Как пишет BuzzFeed 14 июня, Трамп назвал Крым российским во время рабочего ужина в прошлую пятницу. Его обоснование оказалось простым, рассказали изданию два дипломатических источника: на полуострове все говорят по-русски. Кроме того, в присутствии лидеров G7 Трамп задался вопросом, почему все они встали на сторону Украины.

«Украина является одной из самых коррумпированных стран в мире», – процитировал президента источник на условиях анонимности. Пошутил ли Трамп или его слова можно считать сигналом радикального изменения внешней политики США, собеседники BuzzFeed не объяснили. В Белом доме на просьбу о комментарии не ответили.

Напомним, на саммите Трамп неоднократно говорил о необходимости вернуться к формату G8 с участием России. Поддержки его предложение не встретило, хотя четверть времени на саммите обсуждали Россию. Резко против высказалась канцлер Германии Ангела Меркель. Камнем преткновения она считает именно Крым и украинский вопрос.