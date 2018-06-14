Как сборная заставила пожать плечами даже Путина

Сборная России на глазах у удивленного Путина разгромила Саудовскую Аравию в стартовом матче ЧМ-2018. «Фонтанка» рассказывает, как в Москве стартовал главный футбольный турнир четырехлетия.

Дорога в Лужники

Москва встретила гостей открытия Кубка мира по футболу бодрящими +14 по Цельсию. Многонациональный состав бесплатного поезда ФИФА рассыпался по столице. К разочарованию многих, на Красную площадь никого не пускали: там продолжалась уборка после вчерашнего праздника в честь приближающегося открытия Кубка мира. Сотрудники Росгвардии – две очень милые девушки – были предельно вежливы и после каждого очередного отказа интуристам в проходе к Кремлю, кажется, совершенно искренне извинялись. Интуристы столь же искренне ворчали, но послушно разворачивались и разбредались кто куда. В поисках кофе мы зашли в один из соседних баров и встретили там удивительную компанию: трех мексиканцев в сомбреро и одного россиянина. Они братались и попутно выпивали, несмотря на раннее утро.

Чем ближе к стадиону «Лужники», тем чаще встречались подобные межнациональные союзы. Непосредственно у самой арены очередной мексиканец пел с двумя почти наголо бритыми ребятами с триколором на щеках «Катюшу», а в нескольких метрах от них болельщики Саудовской Аравии – первого соперника сборной России – скандировали уже что-то свое. Один из них был сразу с двумя флагами – своей страны и России. Говорил он тоже почти на чистом русском. Стоило нам подойти к нему, и мужчина прикрыл лицо шарфом:

– Я учился и жил в России, – объяснил он. – Этот флаг – минимум, как я могу отблагодарить Россию. Но болеть я буду все равно за Саудовскую Аравию. Я приехал в Россию впервые в 99 году для учебы в медакадемии. Потом уезжал в 2006. С тех пор постоянно возвращаюсь по работе или для отдыха. У меня здесь осталось много друзей. По профессии я давно не работаю – выступаю в клубах под именем DJ Маугли.

Уже после того, как мы выключили диктофон, 41-летний музыкант объяснил, что спрятал лицо, чтобы его не узнали родители на родине: у него очень вызывающие косички и мама с папой такой внешний вид сына могут просто не оценить.

А еще здесь были колумбийцы, перуанцы, палестинцы из Ростова и даже один ходячий мем родом из Венгрии.

Сначала издалека показалось, что это просто очень реалистичная картонная копия: мужчина, известный в Интернете как «Гарольд, скрывающий боль», стоял бездвижно с мячом в руках. Но потом силуэт отмер и стало понятно, что "Гарольд" просто позировал. На самом деле его зовут Андреш и он специально приехал в Москву ради чемпионата мира. Билетов ему не досталось, но гость Москвы хотел окунуться в атмосферу праздника, который раньше видел только по телевизору. «Думаю, я здесь вообще единственный венгр», – сказал он.

Медленно прогуливался вдоль «Лужников» президент «Зенита» Сергей Фурсенко. Здесь его никто не узнавал, и шел он в толпе простых болельщиков. И хотя нам очень хотелось поговорить о «Зените», мы решили спросить его хотя бы про сборную.

«Давайте сначала футбол посмотрим», – попросил Сергей Александрович, и ему было невозможно отказать.

Робби с пальцем

Локтями проделывал себе дорогу к vip-входу певец Александр Малинин. Кажется, он боялся опоздать к началу церемонии открытия. И правильно боялся. Церемония получилась впечатляющей. Уж точно лучше, чем в прошлом году на Кубке Конфедераций. Особенно зажег хедлайнер – британский певец Робби Уильямс. Своей почти получасовое выступление он закончил словами «я сделал это бесплатно» и показал средний палец в камеру, с которой шла прямая трансляция на весь мир. Таким образом член Британского Зала музыкальной славы, видимо, ответил на критику родных СМИ, обвинявших его в предательстве за решение выступить перед Путиным. Напомним, что в Великобритании долго шли разговоры о бойкоте мундиаля, но затем решили просто ограничить официальную делегацию.

Фото: Ксения Потеева

Следом выступил сам Путин, но с обычной речью, без вызывающих жестов.

И, наконец, про матч

Воодушевленная то ли пальцем Робби Уильямса, то ли словами Владимира Путина про «любовь с первого взгляда к футболу», сборная России сразу же перешла на половину поля саудитов и почти не покидала ее. Гости против не были и как-то не особо стремились отвечать своими атаками, хотя за ними и наблюдал из той же ложи, где находился президент России, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салмана. Рассказывают, что он прилетел в Москву на девяти самолетах и занял целый этаж отеля Ritz Carlton.

На шестой минуте чуть не начудил вратарь «зеленых ястребов» Абдулла Аль-Маюф, вышедший далеко за пределы своей зоны и едва не отдавший пас на набегающего Смолова. Россияне активно прессинговали защитников соперника, заставляя их ошибаться.

Фото: Ксения Потеева

– Вот он, знаменитый прессинг Черчесова, – иронично захихикали коллеги на пресс-трибуне.

Совсем скоро им пришлось уже аплодировать: гол забил Юрий Газинский, на 12 минуте отправивший мяч в ворота головой после скидки от Александра Головина.

В телевизионной трансляции показали президентскую ложу, где Путин, глядя на Мухаммед бен Салмана, пожал плечами, мол, извини, кто ж знал, что так получится. Наследный принц Саудовской Аравии лишь ухмыльнулся и примирительно подал Владимиру Владимировичу руку. Дружба народов во всей красе.

А потом случилось несчастье. В очередном быстром прорыве, видимо, от переизбытка желания травмировал заднюю поверхность бедра Алан Дзагоев. Без долгих раздумий главный тренер Станислав Черчесов заменил его на Дениса Черышева. В начале у полузащитника «Вильяреала» как-то не пошло, но на 43 минуте именно он стал автором второго гола. Мягко говоря, не самый удачный пас Романа Зобнина Черышеву на левую штангу внезапно оказался для саудитов нерешаемой задачей. Что произошло после этого в президентской ложе, в этот раз зрителям не показали.

На 70 минуте Смолова заменил Дзюба. Перед турниром оба выступили с пламенными речами. Смолов на сайте Players Tribune опубликовал трогательный пост о своем пути в большой футбол, а Дзюба говорил, что «сборная хочет доказать всем и самим себе, что может играть в футбол». У Смолова отличиться не получилось, и вообще он выглядел весьма серо, а вот Артем свой мяч забил: головой, буквально снеся перед воротами несчастного защитника Осама Хаусауи. Радуясь, Дзюба изображал что-то вроде Халка.

После этого саудиты совсем развалились, пропустив еще дважды в добавленное время: еще один гол от Черышева и от Головина прямым ударом со штрафного. 5:0 – первая с 2002 года победа сборной России на чемпионате мира. И пусть сила соперника вызывает большие вопросы, и есть много, несмотря на счет, претензий к самим россиянам, но скандирование «молодцы!» от 70 тысяч зрителей «Лужников» они полностью в этот вечер заслужили.

Последними в группе мы уже точно не будем. Впереди Египет и Уругвай.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»