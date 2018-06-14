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21:43 14.06.2018
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14.06.2018 20:12

«Фонтанка» за 60 секунд — 14 июня

Медведев выбрал правильный день, чтобы рассказать, как будут повышать пенсионный возраст в России. Какие пенсии? Мундиаль стартовал! 

В Лужниках – 5:0 в нашу пользу! Кто-то очень хорошо молился. Ну, или правда Рамзан в раздевалку заходил.

А в Петербурге самый известный уличный музыкант Петербурга Михаил Тюменцев сыглал на трубе для марокканских болельщиков гимн их страны. 

В соцсетях так ругали фанзону на Конюшенной, что все туда ломанулись посмотреть. Очередь на вход — час. А выход  – поди еще найди. 

Послушайте, как шаманил победу сборной на чемпионате Следственный комитет

А вот ответ криминального мира – классика жанра.

Кстати, сегодняшним карманникам стоит проявить сознательность, а то совсем распоясались.

Петербургские таксисты стараются от них не отставать. Но культурно. 

А в городе есть и другая жизнь. В бывших Никольских рядах открылись отели Holiday Inn Express и Meininger, а еще культовое Hard Rock Cafe. 

Он был много большим, чем то, что о нем знают и помнят теперь. Умер Станислав Говорухин.

Даже после футбольных матчей автомобилистам не будет спокойной жизни. Рассказываем, когда и где перекроют проезды перед «Алыми парусами».


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Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 21 июня 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
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Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
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09.06.2018 15:38
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08.06.2018 15:32
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Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
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Компания FlowersF42 приглашает на вечер неоклассической музыки
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