«Фонтанка» за 60 секунд — 14 июня

Медведев выбрал правильный день, чтобы рассказать, как будут повышать пенсионный возраст в России. Какие пенсии? Мундиаль стартовал!

В Лужниках – 5:0 в нашу пользу! Кто-то очень хорошо молился. Ну, или правда Рамзан в раздевалку заходил.

А в Петербурге самый известный уличный музыкант Петербурга Михаил Тюменцев сыглал на трубе для марокканских болельщиков гимн их страны.

В соцсетях так ругали фанзону на Конюшенной, что все туда ломанулись посмотреть. Очередь на вход — час. А выход – поди еще найди.

Послушайте, как шаманил победу сборной на чемпионате Следственный комитет.

А вот ответ криминального мира – классика жанра.

Кстати, сегодняшним карманникам стоит проявить сознательность, а то совсем распоясались.

Петербургские таксисты стараются от них не отставать. Но культурно.

А в городе есть и другая жизнь. В бывших Никольских рядах открылись отели Holiday Inn Express и Meininger, а еще культовое Hard Rock Cafe.

Он был много большим, чем то, что о нем знают и помнят теперь. Умер Станислав Говорухин.

Даже после футбольных матчей автомобилистам не будет спокойной жизни. Рассказываем, когда и где перекроют проезды перед «Алыми парусами».