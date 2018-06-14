Сборная России разгромила Саудовскую Аравию

В пользу сборной России завершился первый матч чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня против Саудовской Аравии. Итоговый счет – 5:0 в пользу россиян.

Голы забили: Юрий Газинский (12-я минута встречи), Денис Черышев (43, 90+), Артем Дзюба (71) и Александр Головин (90+).

Таким образом, сборная России временно вырвалась в лидеры группы «А». Две другие команды группы – Египет и Уругвай – сыграют друг с другом 15 июня.

Добавим, что это первая победа России на чемпионатах мира с 2002 года. На чемпионате мира того года россияне обыграли Тунис со счетом 2:0, однако затем уступили Японии (0:1) и Бельгии (2:3), оставшись без плей-офф. В 2006 и 2010 годах Россия не смогла пробиться в финальную часть турнира, а в 2014-м отобралась, но дважды сыграла вничью и один раз проиграла в группе, также выбыв из дальнейшей борьбы.