Вход в фан-зону в Петербурге закрыли из-за её переполненности

Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки, об этом сообщает пресс-служба Смольного 14 июня.

"Вход на территорию Фестиваля болельщиков FIFA в Санкт-Петербурге временно закрыт в связи с максимальной загрузкой площадки. Гостям чемпионата рекомендуют выбрать другие места для просмотра матча", – говорится в сообщении.

Напомним, "Фонтанка" ещё до начала матча Россия – Саудовская Аравия сообщала об огромной очереди болельщиков, стремящихся попасть в фан-зону на Конюшенной площади.