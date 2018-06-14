Сборная России рассказала о травме Дзагоева
Предварительная диагностика показала повреждение мышц задней поверхности бедра у полузащитника сборной России Алана Дзагоева. Об этом сообщается в Twitter сборной России 14 июня.
"У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ. Здоровья, Алан!" – говорится в сообщении.
У Алана Дзагоева предварительно повреждение мышц задней поверхности бедра. Сроки лечения будут определены по итогам предстоящего МРТ.
Здоровья, Алан! pic.twitter.com/IY6PSxpFhr
— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Дзагоев получил травму в середине первого тайма стартового матча чемпионата мира против команды Саудовской Аравии при счете 1:0 в пользу хозяев. После первого тайма сборная России ведет со счетом 2:0. Начался второй.