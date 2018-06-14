Греция под давлением кредиторов снижает пенсии и повышает налоги

Под давлением международных кредиторов парламент Греции 14 июня принял законопроект об очередных реформах, после которых местным жителям придётся ещё туже затянуть пояса.

Как сообщает РИА Новости, мнения депутатов разделились практически поровну. Против реформ, которые угодят кредиторам, но ударят по простым гражданам, из трехсот парламентариев проголосовали 143 парламентария, «за» высказались 154. Таким образом, парламент поддержал сокращение пенсий для будущих пенсионеров, трат на социальную поддержку населения, а также за снижение необлагаемого налогом уровня доходов. При этом налоги намерены повысить, а госпредприятия – приватизировать.

На очередных мерах экономии настояли европейские кредиторы, с которыми Греция договорилась о выделении финансирования. Это уже третья программа помощи, объёмом 86 миллиардов евро. Предыдущие две восстановить экономику страны не помогли. Прогресс, достигнутый на данный момент Грецией, Еврогруппа (совет министров финансов 19 стран еврозоны) обсудит 21 июня.

Напомним, в мае прошлого года греческий парламент также утвердил повышение налогов и сокращение зарплат, пенсий и социальных пособий – на три года. Каждый раз граждане выходят на протесты.