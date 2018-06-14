Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Юрию Дмитриеву

Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор главе регионального «Мемориала» Юрию Дмитриеву, который обвинялся в изготовлении детской порнографии.

Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на «7×7» и на адвоката Виктора Ануфриева.

По словам адвоката, одной из причин отмены приговора стало заявление приемной дочери Дмитриева, что она «расстроена и опозорена». Заявление было сделано «под давлением» во время психиатрической экспертизы, проведенной после вынесения оправдательного приговора, заявил он.

Юрий Дмитриев был арестован в конце 2016 года по обвинению в изготовлении детской порнографии.

Историк и глава "Мемориала" Юрий Дмитриев, обвиняемый в изготовлении детской порнографии и развратных действиях, был оправдан городским судом Петрозаводска 5 апреля. Заместитель председателя суда Марина Носова оправдала главу "Мемориала" с правом на реабилитацию по делу о детской порнографии и педофилии. При этом с Дмитриева не сняли обвинения в незаконном хранении деталей огнестрельного оружия и назначили 2,6 года ограничения свободы. Однако с учетом нахождения под стражей наказание карельскому историку сокращено до трех месяцев.

Прокуратура, просившая посадить Дмитриева на девять лет, обжаловала приговор. Жалобу подала и родная бабушка его приемной дочери.

Напомним, что главу карельского "Мемориала" подозревали в использовании своей приемной несовершеннолетней дочери для изготовления порнографических материалов. Прокурор требовал для него девять лет строгого режима. Дмитриев, в свою очередь, настаивал, что фотографии необходимы были для контроля за развитием и отчета перед органами опеки. В декабре 2016-го историк был арестован. Экспертиза показала, что 61-летний Дмитриев вменяем, а фотографии дочери нельзя отнести к порнографии.

Юрий Дмитриев известен как краевед, обнаруживший в Карелии несколько массовых захоронений жертв сталинского террора 1930-х годов.