Начальник Генштаба ВС РФ поговорил с американским коллегой о действиях в Сирии

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд провели 14 июня телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, ситуацию в Сирии и Европе.

Об этом сообщил официальный представитель КНШ полковник Патрик Райдер, передает ТАСС.

Как говорится в распространенном им кратком письменном заявлении, беседа состоялась в развитие обсуждения тем, затронутых на личной встрече Герасимова и Данфорда в Финляндии на минувшей неделе. Военачальники "сконцентрировали внимание на вопросах, вызывающих обоюдную обеспокоенность", отметил Райдер. Согласно изложенной им информации, эти вопросы включали "продолжение предотвращения конфликтов в ходе операций коалиции и России в Сирии, а также текущую ситуацию в области международной безопасности в Европе и других ключевых регионах" мира.

"В соответствии с установившейся практикой оба [военачальника] условились не предавать гласности детали разговора", – добавил Райдер.

Встреча Герасимова и Данфорда состоялась 8 июня в принадлежащей финскому правительству усадьбе Кенигстедт в городе Вантаа, расположенном недалеко от Хельсинки. Как заявило по ее итогам Минобороны России, генералы рассмотрели различные аспекты урегулирования кризиса в Сирии и тему снижения напряженности и обеспечения безопасности в Европе.