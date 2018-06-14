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14.06.2018 18:26

Четыре ребенка пострадали при взрыве автомобиля в Киеве

Неизвестный предмет взорвался в автомобиле в Киеве, пострадали четверо детей, сообщила 14 июня пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 14 июня, в 16.42 (совпадает с мск) в полицию Киева поступило сообщение о взрыве на улице Чернобыльской в ​​Святошинском районе… Полицейские по прибытии на место выяснили, что эпицентром взрыва стал старый автомобиль, который уже долгое время был припаркован неподалеку от одного из домов. Предварительно установлено, что четверо детей, от пяти до 11 лет, решили поиграть в автомобиле, для чего залезли в салон авто. Там они нашли предмет, который взорвался", — говорится в сообщении.

По данным полиции, дети получили травмы и были госпитализированы, на месте работают правоохранители и медики. Причина взрыва выясняется.


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Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
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