Путин открыл мундиаль: Добро пожаловать в Россию!

Президент РФ Владимир Путин торжественной речью дал старт чемпионату мира по футболу-2018, который 14 июня начался с матча России и Саудовской Аравии на московском стадионе «Лужники».

«Поздравляю вас всех с началом главного турнира планеты. Это событие впервые проходит в России. В нашей стране футбол не просто самый массовый вид спорта — его у нас по-настоящему любят, причем с первого взгляда, с первого официального матча, который состоялся в России в 1897 году», – обратился президент к собравшимся.

Фото: Ксения Потеева

Путин не выделил ни одной команды, пожелав успеха всем, а гостям – познакомиться с гостеприимной Россией и обзавестись здесь друзьями.

«Любовь к футболу объединяет нас в одну команду. Здесь не властны различия в языках, вере и чем-либо еще. В этом заключается сила футбола. Желаю всем командам успеха. Добро пожаловать в Россию!» – заявил он. Матч открытия стартовал в шесть вечера.