Певец Робби Уильямс показал средний палец во время открытия ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс продемонстрировал неприличный жест во время торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Москве 14 июня. Завершая свое выступление, всемирно известный артист показал в камеру средний палец прямо во время прямой трансляции.

Кому именно был посвящен этот жест, пока неизвестно, отметим, однако, что ранее Робби Уильямса жестко критиковала британская пресса за его решение выступить на церемонии открытия ЧМ-2018. Напомним, что англичане призывали к бойкоту турнира. В начале марта правительство Великобритании понизило уровень делегации на чемпионате мира из-за обвинений России в причастности к отравлению Скрипаля якобы нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом "Новичок". К британцам присоединились власти Исландии и Польши.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Сборная Австралии сыграет в одной группе с национальными командами Франции, Перу и Дании.