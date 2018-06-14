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14.06.2018 18:03

Половина безработных в России – молодежь

 

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что у безработицы в России молодое лицо. По её словам, почти каждый второй нетрудоустроенный моложе тридцати пяти лет.

«Среди безработных в настоящий момент превалируют лица в возрасте от 20 до 34 лет — 48,7 процента в общей безработице составляют лица этого возраста», – цитирует Голикову «Лента.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Такие данные со ссылкой на Росстат она привела на брифинге правительства 14 июня. За какой период, не уточняется. К примеру, по итогам февраля этого года безработными в России числятся 3,8 миллиона человек, 5% от всего населения.

При этом вице-премьер отметила, что сведений «о заболеваемости и смертности в возрасте 50 — 60 лет у женщин и 60−65 лет у мужчин» Росстат не дает. Несмотря на отсутствие статистики, Голикова рассказала, что в прошлом году в круглосуточные стационары попали 10,4 миллиона людей этого возраста. Почти 394 тысячи из них умерли.

Ранее на заседании правительства РФ был одобрен проект о повышении пенсионного возраста в России. Заслуженный отдых собираются отсрочить со следующего года. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что граждане от пенсионной реформы выиграют.


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