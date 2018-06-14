Болельщики жалуются на огромную очередь перед фан-зоной в Петербурге

В Петербурге в первый день мундиаля возникли огромные очереди перед фан-зоной, которая расположена в самом центре Северной столицы – на Конюшенной площади.

Как сообщают читатели "Фонтанки", попасть туда к началу матча между Россией и Саудовской Аравией большинство желающих не смогут. Виной тому – огромные очереди на вход. Скорее всего, из-за досмотра, предполагают очевидцы. "Люди стоят по часу и продвинулись на 4 метра", – сообщают читатели "Фонтанки".