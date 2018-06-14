Выпускника МГУ двинули в новые премьеры Грузии

Правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия" выбрала и.о. министра финансов Грузии Мамуку Бахтадзе в качестве кандидата на пост премьер-министра Грузии.

"Хочу поблагодарить политическую команду "Грузинской мечты" и ее руководителя за выраженное доверие. Это действительно огромная честь и одновременно большая ответственность для меня. В ближайшие дни я предстану перед парламентом со своим видением", — сказал Бахтадзе. Его слова приводит "Sputnik Грузия".

Пост главы правительства Грузии стал вакантным в среду после отставки Георгия Квирикашвили. Свое решение он обосновал разногласиями с соратниками по правящей партии, в том числе с председателем Бидзиной Иванишвили, по фундаментальным вопросам. По его словам, речь идет о проведенной правительством под его началом экономической политике.

Мамука Бахтадзе родился в 1982 году в Тбилиси. Он окончил Тбилисский государственный университет им. И. Джавахишвили и Технический университет Грузии. После этого в 2010 году он получил степень магистра в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, а также во французской бизнес-школе INSEAD, где ему была присвоена квалификация MBA (магистр бизнес-администрирования).

В 2005 – 2006 годы Бахтадзе был менеджером проекта АО "Грузинская железная дорога", в 2007 – 2008 годы — членом наблюдательского совета сети гостиниц "Рчеули", в 2010 – 2012 годы — генеральным директором Международной энергетической корпорации Грузии, в 2013 – 2017 годы — генеральным директором "Грузинской железной дороги". Министерство финансов Грузии Бахтадзе возглавил в ноябре 2017 года.