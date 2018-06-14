В Госдуме назвали место и время прощания с Говорухиным

Церемония прощания с режиссером Станиславом Говорухиным состоится в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в субботу, 16 июня.

Как сообщает Государственная дума РФ в официальном аккаунте в Twitter, церемония продлится с девяти утра до часа дня. Похоронят Говорухина на Новодевичьем кладбище в Москве.

Станислав Говорухин умер утром14 июня на 83-м году жизни после продолжительной болезни. О кончине режиссера, который возглавлял думский комитет по культуре, сообщил на пленарном заседании нижней палаты председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания. Соболезнования родным выразили президент РФ Владимир Путин, министр культуры Владимир Мединский и вице-премьер Ольга Голодец.

Станислав Говорухин — режиссер таких культовых фильмов, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, глава предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.