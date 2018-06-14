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14.06.2018 17:14

Интернет-омбудсмен: Telegram технически может передать часть ключей шифрования

Компания Telegram располагает техническими возможностями передачи большей части ключей для расшифровки сообщений пользователей одноименного мессенджера, однако компромисс с российскими властями вряд ли возможен, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

"Надо быть все-таки до конца честными перед самими собой. Конечно же, Telegram может отдать часть ключей, и это большая часть переписки. Но это не значит, что он их отдаст", – сказал он в беседе с ТАСС 14 июня.

Мариничев подтвердил, что часть ключей, которые хранятся на "конечных устройствах" (например, на смартфонах), мессенджер отдать не может, потому что ими не владеет. "Они находятся непосредственно в пользовании клиентов, или, правильнее сказать, самих устройств", – добавил он.

Интернет-омбудсмен полагает, что Верховный суд РФ мог бы удовлетворить апелляцию представителей Telegram на решение о признании законным приказа ФСБ РФ о передаче ведомству ключей. "Это зависит от парадигмы мышления, от той точки, с которой смотрят на ситуацию: суд может занять позицию и сохранить решение в силе, а может занять позицию более проактивную – с точки зрения перехода общества на цифровую формацию. И тогда он будет рассматривать ситуацию с иной стороны, с другого угла зрения. И тогда он, конечно же, изменит решение", – пояснил собеседник агентства.

Решение о блокировке Telegram оставлено в силе. Московский городской суд утром 14 июня отклонил апелляцию представителей мессенждера. В ходе сегодняшнего заседания представитель ФСБ заявила, что предотвращение преступлений важнее, чем блокировка Telegram.

Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал. При этом мессенджером продолжают пользоваться не только рядовые россияне: есть неофициальный канал у Следственного комитета, у главы Чечни Рамзана Кадырова и т.д.


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