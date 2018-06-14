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15.06.2018 12:00

Отличная практика

8 июня на территории Музейно-выставочного комплекса «Россия – моя история» собрались полторы тысячи амбициозных петербургских подростков. Там прошел праздник работающей молодежи «Трудовое лето».
Отличная практика
фото предоставлено пресс-службой Центра занятости населения Санкт-Петербурга

«Пусть этот опыт пойдет вам на пользу, ребята, – поздравил с началом трудового лета председатель Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко. – Вы станете смотреть на жизнь более реалистично, больше узнаете. Уверен, что проблем с выбором работы у вас не возникнет, зарплата будет выплачена вовремя, а своей энергией вы потом поделитесь с друзьями».

«Мне очень приятно, что вы среди широкого спектра возможностей выбрали именно работу в трудовых отрядах. Я желаю вам найти новых друзей, приобрести новые компетенции и навыки, которые совершенно точно пригодятся в жизни», – приветствовала участников председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдуллина.

Добрые слова чиновники подтвердили наградами – наиболее активные в прошлом трудовом сезоне парни и девушки получили благодарственные письма и абонементы в городские театры.

Трудиться летом, вместо того чтобы проводить теплые месяцы на диване, среди петербургских подростков становится хорошим тоном. Как отметила начальник отдела активных программ Центра занятости населения Наталия Чернега, каждый год количество желающих поработать летом растет. В прошлом году их было примерно 10 тысяч человек. В этом году ожидается, что временную работу получат более 12 тысяч молодых людей.

Программа трудоустройства молодежи работает круглый год. Но большинство подростков задумываются о подработке накануне летних каникул, как отметила Наталия Чернега, возможно, дело в том, что в учебное время подростки имеют право работать только два часа в день, а на каникулах – уже четыре, к тому же появляется больше свободного времени. Впрочем, и вакансий летом поступает больше. В теплое время года подростков охотно берут на временные и сезонные работы: на упаковку, например, или доставку, а также на время отпусков – в помощь перегруженным сотрудникам.

Большая часть трудовой петербургской молодежи предпочитает проводить время на свежем воздухе, благоустраивая город. Но есть возможность устроиться и в офис – помощником менеджера, архивариусом или младшим менеджером. В Приморском районе, например, открывают вакансии по ведению компьютерных баз.

Родители в целом трудовые порывы своих чад одобряют. Все работающие подростки подчеркивают, что мама с папой их всецело поддерживают, вместо гаджетов – официальная подработка и новые друзья. Платят ребятам примерно 9445 рублей в месяц, при выполнении нормы в 20 часов в неделю (по 4 часа в день). При этом сами ребята ценят надежность.

«Можно, например, расклеивать объявления, денег за это обещают больше. Но нет гарантии, что тебе заплатят, не обманут, – рассудительно рассказывает 15-летний Виталий. Он с друзьями работает на уборке городских зон отдыха. – А когда находишь работу через Центр занятости населения, можешь быть уверен, что обмана не будет».

Заработанные деньги ребята собираются потратить по-разному. Кто-то намеревается накупить вкусной еды, чаще ходить в кафе или кино. Другие копят на телефоны и планшеты. 15-летняя Лиза хочет все деньги отложить – люблю, говорит, когда есть накопления. А ее ровесница Полина планирует нанять репетитора по русскому языку, чтобы подтянуть знания к школе.

Любопытно, что временная работа летом привлекает не только подростков, но и педагогов. Сотрудница Университета имени Герцена Дарья Покрова летом – в длительном отпуске. Чтобы не тратить эти месяцы впустую, она трудоустроилась руководителем трудовой бригады по благоустройству города. И очень довольна – и время на воздухе проводит, и зарабатывает.

СМИ2
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