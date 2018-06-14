Первая игра ЧМ-2018 в Петербурге закроет дороги в трех районах города

В день первого матча ЧМ-2018 года Петербург ждут и первые ограничения движения транспорта в связи с мундиалем. Они коснутся не только Петроградского, но и Василеостровского, Приморского районов.

Как сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры, 15 июня с 00.00 до 24.00 будет закрыт проезд по набережной Макарова от проспекта КИМа до моста Бетанкура и по мосту Бетанкура.

Заехать на Крестовский остров можно будет только через пункты контроля (Петровская площадь, на пересечении Петроградской и Вязовой улиц, на пересечении Спортивной и Вязовой улиц, на пересечении Морского проспекта и проспекта Динамо и Вязовой улицы, на пересечении Северной дороги и Бодрова переулка, на пересечении Крестовского проспекта и Южной дороги). Пропустят не всех – только клиентские группы ФИФА, а также владельцев пропусков — жителей Крестовского острова и работающих на нем.

«По окончании матча движение по Яхтенной улице будет закрыто, заезд в ЖК «Золотая Гавань» возможен по новому проезду со стороны ГМ «Лента»», – добавили в КРТИ.

Также чиновники обещают временные ограничения движения транспорта, в том числе запрет остановки транспортных средств на территории Петроградского и Приморского районов.

Подробнее об ограничениях читайте здесь.

Напомним, 15 июня на стадионе «Санкт-Петербург» встретятся сборные Марокко и Ирана. Игра начнется в 18.00.