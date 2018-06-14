Резервы России за неделю выросли на 2,5 млрд долларов

За неделю международные резервы РФ выросли на $2,5 млрд и на 8 июня составили $461 млрд против $458,5 млрд на 1 июня, сообщает сайт Банка России 14 июня.

«Международные резервы на 8 июня составили $461,0 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, или на 0,5%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.