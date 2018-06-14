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14.06.2018 17:01

Резервы России за неделю выросли на 2,5 млрд долларов

За неделю международные резервы РФ выросли на $2,5 млрд и на 8 июня составили $461 млрд против $458,5 млрд на 1 июня, сообщает сайт Банка России 14 июня.

«Международные резервы на 8 июня составили $461,0 млрд, увеличившись за неделю на $2,5 млрд, или на 0,5%, в результате приобретения валюты в рамках бюджетного правила и положительной переоценки», — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.


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В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
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13.06.2018 10:50
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