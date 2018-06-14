Зенитовец Жирков сыграет в матче-открытии мундиаля с первых минут
Стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия чемпионата мира-2018 против Саудовской Аравии, с первых минут за национальную команду сыграет один представитель "Зенита" – Юрий Жирков.
Состав указан в официальном твиттере сборной России.
Ворота команды будет защищать Игорь Акинфеев.
В защите сыграют Мариу Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков.
Полузащита – Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев.
Линия атаки – Фёдор Смолов.
#ВместеМыКоманда #RUSKSA #RUS #ЧМ2018 pic.twitter.com/4qQSVcUEkE
— Сборная России (@TeamRussia) 14 июня 2018 г.
Игра начнется в 18:00 на стадионе "Лужники" в Москве.