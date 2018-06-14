В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда орлана

С третьей попытки финским зоологам удалось запустить стрим прямо из гнезда орлана-белохвоста.

Природоохранная организация Pohjanmaan Merikotkat из региона Остроботния несколько лет пыталась заснять жизнь редкой птицы, помещая камеры в гнезда. Однако орлан всегда менял место обитания. Запустить онлайн-трансляцию удалось только в этом году. Об этом 14 июня сообщает Yle.

Отмечается, что, несмотря на то, что стрим из гнезда может быть развлечением для интернета-аудитории, истинная цель проекта – проследить за поведением птицы.

Напомним, что онлайн-траснляции дикой природы очень популярны в Финляндии. Так, в стране несколько лет подряд устанавливают камеры на месте обитания сайменской нерпы, показывают жизнь белых медведей в зоопарке и следят за лесными оленями.