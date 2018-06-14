В Петербурге можно будет получить украинскую визу

Украина планирует открыть пятьдесят шесть своих центров по выдаче виз в различных странах мира. Восемь из них заработают в России, несмотря на взаимный безвизовый режим.

Как сообщает департамент консульской службы МИД Украины на своей официальной странице в Facebook 14 июня, центры будут открыты в Москве, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Всего до 1 августа их должно появиться 56 по всему миру. В частности, в Китае, Турции, Тунисе, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Пакистане.

Отмечается, что в залах повышенного комфорта иностранцы смогут подать документы на оформление украинских виз и получить ряд дополнительных услуг.

Пока Украина пускает россиян в страну без виз, однако правила въезда уже неоднократно ужесточались. О возможности введения визового режима заговорили больше года назад. Глава МИД Украины Павел Климкин говорил, что технически ведомство готово к переходу, но перед этим он предложил испытать на границе эффективность биометрического контроля. Позже на Украине подсчитали, что ввод визового режима обойдется стране в 75 миллионов долларов и назвали меры нецелесообразными. Россия обещала симметричный ответ.