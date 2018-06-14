Еще
17:05 14.06.2018
Пришлите свою новость!
17:01
Резервы России за неделю выросли на 2,5 млрд долларов
16:49
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда орлана
16:42
Зенитовец Жирков сыграет в матче-открытии мундиаля с первых минут
16:34
В Петербурге можно будет получить украинскую визу
16:19
Министра сельского хозяйства Оренбургской области подозревают в хищении 100 млн
16:14
На Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом в поддержку геев Чечни
16:01
Следком Москвы спел футболистам России: «В единстве и вере — славянская правда»
15:54
Ибрагимович: Россия выиграет мундиаль
15:48
По делу братьев Магомедовых суд арестовал акции 13 компаний
15:46
Путин выразил соболезнования Галине Говорухиной
15:32
Внештатному сотруднику полиции в Петербурге «накинули» еще 15 лет за наркоторговлю
15:25
Марокканские болельщики пытались нелегально попасть из РФ в Финляндию
15:20
Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих
15:16
Петербуржцу грозит до 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника аптеки
15:12
Суд запретил арестовывать активы "Газпрома" в Европе
14:51
Глава Минтруда: Повышение пенсионного возраста будет обсуждаться на трехсторонней комиссии
14:34
Петербургские водители смогут оплачивать проезд по ЗСД бесконтактно
14:30
«Сампдория» намерена вернуть Паредеса в чемпионат Италии
14:24
Красный Крест выплатил за каждого погибшего в «Зимней вишне» по 1,15 млн
14:20
Силуанов спрогнозировал рост инфляции в России
14:16
Алла Манилова стала куратором музеев в Минкульте
14:10
Петербургские археологи нашли в Туве череп древней кочевницы после трепанации
14:05
На границе с Финляндией у россиян отняли 200 кг "молочки"
14:05
В Конституционном суде выясняют, как считать долги за тепло
14:00
Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
14.06.2018 16:34

В Петербурге можно будет получить украинскую визу

 

Украина планирует открыть пятьдесят шесть своих центров по выдаче виз в различных странах мира. Восемь из них заработают в России, несмотря на взаимный безвизовый режим.

Как сообщает департамент консульской службы МИД Украины на своей официальной странице в Facebook 14 июня, центры будут открыты в Москве, Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске, Самаре и Екатеринбурге. Всего до 1 августа их должно появиться 56 по всему миру. В частности, в Китае, Турции, Тунисе, Саудовской Аравии, Вьетнаме, Пакистане.

Отмечается, что в залах повышенного комфорта иностранцы смогут подать документы на оформление украинских виз и получить ряд дополнительных услуг.

Пока Украина пускает россиян в страну без виз, однако правила въезда уже неоднократно ужесточались. О возможности введения визового режима заговорили больше года назад. Глава МИД Украины Павел Климкин говорил, что технически ведомство готово к переходу, но перед этим он предложил испытать на границе эффективность биометрического контроля. Позже на Украине подсчитали, что ввод визового режима обойдется стране в 75 миллионов долларов и назвали меры нецелесообразными. Россия обещала симметричный ответ.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18

Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови

Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32

Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ

Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге можно будет получить украинскую визу
На Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом в поддержку геев Чечни
Путин выразил соболезнования Галине Говорухиной
Глава Минтруда: Повышение пенсионного возраста будет обсуждаться на трехсторонней комиссии
Красный Крест выплатил за каждого погибшего в «Зимней вишне» по 1,15 млн
Петербургские археологи нашли в Туве череп древней кочевницы после трепанации
В Конституционном суде выясняют, как считать долги за тепло
Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
ЕСПЧ опоздал спасать семью американки, которую выгнали из России
Мундиаль не без баяна
Юрий Горлин: новая реформа пенсионной системы - попытка «железной рукой загнать к счастью»
Известный петербургский ученый рассказал, как дожить до нового пенсионного возраста
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
«По телевизору говорят, что у нас все хорошо. А на деле ничего не получается»
«Далеко не все китайцы знают, что есть Россия»
Дальневосточный гектар петербуржцам не по зубам
Лиза Монеточка: Я не люблю, когда впереди всего какой-то флаг
В каких трусах полицейские служат России
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018

скриншот видео с сайта youtube.com

Следком Москвы спел футболистам России: «В единстве и вере — славянская правда»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.