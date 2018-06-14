На Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом в поддержку геев Чечни

Британского ЛГБТ-активиста Питера Тэтчелла задержала полиция на Красной площади в Москве 14 июня. Об этом в "Твиттере" сообщил корреспондент The Guardian Шон Уокер.

Police trying to move on gay rights campaigner Peter Tatchell who is holding a one-man protest outside Red Square now pic.twitter.com/ZRDQ3ntTpC — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 июня 2018 г.

Тэтчелл проводил одиночный пикет в поддержку геев Чечни. К нему подошёл полицейский и на английском языке объяснил, что за «незаконные действия» его доставят в отдел полиции. Затем активист прошел в автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов.

Tatchell politely but firmly marched off by police to a waiting car and the police station. Even tho one-person demo should be legal pic.twitter.com/3lOoPeExeU — Shaun Walker (@shaunwalker7) 14 июня 2018 г.

Накануне газета The Guardian опубликовала колонку Тэтчелла, в которой он объясняет, что едет в Россию не ради чемпионата мира по футболу, а чтобы не позволить российскому президенту «сделать себе пиар» на чемпионате.

«Это мой шестой приезд в Россию. Каждый раз я пытался поддержать ЛГБТ-активистов, которые пытались провести парад или фестиваль. В каждом случае они были подавлены властями, иногда жестоко. Меня арестовывали дважды, и однажды я был серьёзно избит», — написал он.

О задержании Тэтчелла в РФ пресса писала в 2007 году.