Ибрагимович: Россия выиграет мундиаль

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович считает, что сборной России по силам выиграть домашний чемпионат мира.

Слова футболиста приводит «Матч ТВ» 14 июня.

«Чемпионат мира выиграют россияне. Почему? Потому что я здесь. Я здесь, чтобы Россия победила», — сказал Ибрагимович.

Россияне стартуют на чемпионате мира матчем с Саудовской Аравией. Встреча состоится 14 июня в 18:00 по московскому времени. Кроме того, на групповом этапе турнира команда Станислава Черчесова сыграет со сборными Египта и Уругвая.

Ибрагимович не попал в заявку сборной Швеции на чемпионат мира. Форвард завершил карьеру в национальной команде после Евро-2016 и не принимал участия в отборочном турнире к мировому первенству.