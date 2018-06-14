По делу братьев Магомедовых суд арестовал акции 13 компаний
Акции тринадцати компаний, входящих в группу «Сумма», арестовал Преображенский суд Москвы в рамках уголовного дела в отношении её совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.
Об этом 14 июня пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.
«Решение обжаловано», — отметили в пресс-службе Мосгорсуда.
Ранее в рамках дела Магомедовых суд наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц.
Справка:
Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава входящей в группу компании «Интекс» Артур Максидов были арестованы в конце марта. Их обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В деле есть информация о шести эпизодах мошенничества и одной растрате, общая сумма ущерба — 2,5 млрд рублей. Два эпизода связаны со строительством объектов к чемпионату мира по футболу, в том числе «Санкт-Петербург Арены».