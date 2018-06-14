По делу братьев Магомедовых суд арестовал акции 13 компаний

Акции тринадцати компаний, входящих в группу «Сумма», арестовал Преображенский суд Москвы в рамках уголовного дела в отношении её совладельцев Зиявудина и Магомеда Магомедовых.

Об этом 14 июня пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА Новости.

«Решение обжаловано», — отметили в пресс-службе Мосгорсуда.

Ранее в рамках дела Магомедовых суд наложил обеспечительный арест на четыре машины, две квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц.