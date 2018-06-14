Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Галине Говорухиной, супруге режиссера Станислава Говорухина, скончавшегося в четверг в Москве, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова поддержки и сочувствия в связи с постигшим Вас горем", — отметил президент в послании.

Путин добавил, что Говорухин был выдающимся кинорежиссёром и актёром, яркой, неординарной и волевой личностью. "И в кинематографе, и на общественном поприще Станислав Сергеевич трудился с полной самоотдачей, твёрдо отстаивал свою творческую и гражданскую позицию. И потому по праву пользовался непререкаемым авторитетом", — отметил президент.

Станислав Говорухин умер сегодня утром на 83-м году жизни после продолжительной болезни. О кончине режиссера, который возглавлял думский комитет по культуре, сообщил на пленарном заседании нижней палаты председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарии почтили память Говорухина минутой молчания.