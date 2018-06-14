Фанаты поднимут ценник на такси

Тысячи болельщиков ЧМ-2018, приехав в Петербург, воспользуются услугами таксистов. Перевозчики утверждают, что поездки подорожают выборочно и прежде всего ударят по карманам фанатов, а не простых горожан.

Петербургские таксисты заверяют, что не собираются специально повышать цены на период мундиаля. Но расценки отрегулирует высокий спрос со стороны футбольных фанатов, в результате чего средняя стоимость поездки может возрасти в 1,5 – 2 раза. Правда, перевозчики обещают, что подорожание коснется лишь тех маршрутов, по которым передвигается наибольшее количество болельщиков.

Чемпионат мира в Петербурге посетят не менее 400 тысяч болельщиков, предвидели в Смольном. Как подробно писала «Фонтанка», на их приеме готовятся заработать гостиницы, рестораторы, продавцы сувениров. Но основной доход пойдет не в карман местных игроков, а самой FIFA и ее федеральных партнеров. И лишь таксисты, по-видимому, получат весь денежный поток.

Перевозчики рассказывают, что сохраняют тарифы на том же уровне, что и до чемпионата. В этом корреспондента заверили все опрошенные таксопарки, включая компании «Таксовичкофф» и «Везет». Михаил Белозовский, владелец таксопарка «Белые ночи», рассказывает, что его компания не собирается повышать цены на стандартные поездки, но для корпоративных клиентов, которые часто заказывают дополнительные автомобили в последний момент, услуги могут подорожать. «Май-июнь — пиковое время для таксистов, объем работ и без чемпионата очень большой, — говорит Белозовский. — Власти сейчас следят за ценами, но речь только о легальных компаниях, так что, конечно, во время ЧМ будут и «бомбилы» с задранными ценниками, и грабить туристов, к сожалению, будут».

Он добавляет, что ценообразование классических компаний в праздники сильно отличается от метода агрегаторов. В таксопарках решение принимает руководитель компании, агрегаторы же автоматически отреагируют на рост спроса повышением цен. «Например, на Новый год некоторые компании в 2 – 3 раза поднимают цены на все время каникул, — говорит Белозовский. — Мы поднимаем вдвое, но только в саму новогоднюю ночь».

В среднем, по оценкам бизнесменов, цены в таксопарках на время ЧМ вырастут не более, чем на 10 – 30%. Зато в агрегаторах Uber и «Яндекс.Такси», где цену формирует программа-алгоритм, услуги могут подорожать значительно. Особенно это касается популярных у гостей города мест и маршрутов чемпионата.

В часы пиковых нагрузок повышающие коэффициенты агрегаторов достигают 150 – 200%. Так, если уехать с Крестовского острова на улицу Рубинштейна днем стоит около 400 рублей, то вечером после матча цена может возрасти до 700 – 800 рублей. Правда, после оттока пассажиров цены так же быстро стабилизируются

«Мы не меняли тарифы на время ЧМ-2018. Но кроме самого тарифа на цену поездки влияет много разных факторов, основные из них – спрос и количество свободных машин, готовых приехать на заказ, — комментирует пресс-служба «Яндекс.Такси». — Если в определенном районе города, например, сразу после матча желающих воспользоваться такси больше, чем свободных машин на линии, то алгоритм автоматически формирует повышающий коэффициент – это вынужденная мера, которая помогает воспользоваться такси тем, кому важно уехать максимально срочно, даже в периоды высокого спроса. В такой ситуации вместе с таксопарками-партнерами мы стараемся вывести на линию как можно больше водителей, чтобы повышающий коэффициент быстрее исчез».

«У нас пока ничего не менялось, но понятно, что ЧМ — это пиковая нагрузка на транспортную инфраструктуру города, и сложности впереди, — говорит Александр Костиков, директор по корпоративным отношениям группы компаний «Везёт». — Насколько вырастут цены, зависит от перевозчика и агрегатора: у многих в периоды пика включается повышающий коэффициент, и цена может вырасти до 3 – 4 раз. Но у нас такого нет, и кратного роста не будет. Скорее, увеличится время ожидания такси».

Цены на «внефутбольные» поездки, например, из спальных районов в Пулково, уверяют перевозчики, останутся стабильными. Сейчас поездка в аэропорт с юго-запада стоит в среднем около 500 рублей, с севера города — около 1300 рублей, у некоторых операторов цены не менялись с лета 2017 года, в отдельных случаях рост тарифов составил 5 – 15%.

Марина Васильева, специально для «Фонтанка.ру»