Внештатному сотруднику полиции в Петербурге «накинули» еще 15 лет за наркоторговлю

15 лет в колонии получил в Петербурге внештатный сотрудник полиции Андрей Вожов за незаконный оборот наркотиков. Учитывая, что он уже осужден за сбыт запрещенных веществ, общий срок — 20 лет в колонии строгого режима.

О вынесении приговора горсудом 14 июня сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы. В суде было доказано: находившийся под домашним арестом по первому уголовному делу Вожов не оставил своих криминальных занятий, совершив в городских кафе и ресторанах несколько сделок по продаже крупных партий зелья. Он был арестован только тогда, когда продал участвовавшему в контрольной закупке лицу килограмм наркотика. Сделка проходила с 11 по 14 декабря 2016 года, 15-го числа фигурант получил муляж 5 000 000 рублей за товар и был задержан.

При обыске у него в квартире нашли не менее 6 кг запрещенных веществ, которые он хранил в тазу на полу, на крышке кухонной плиты, в кофемолке и блендере.

Внештатный сотрудник полиции вину признал.

О первом деле Вожова, по которому он проходил вместе с подполковником полиции, читайте в тексте «Фонтанки».