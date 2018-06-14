Марокканские болельщики пытались нелегально попасть из РФ в Финляндию

Группа жителей Марокко, воспользовавшись чемпионатом мира, собиралась незаконно пересечь российско-финскую границу.

Карельские пограничники задержали четырех граждан Марокко около поселка Кетроваара в Лахденпохском районе при попытке незаконного пересечения границы. Об этом 14 июня сообщило управление федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Марокканцы рассказали, что они не нарушители, а болельщики, которые якобы прибыли в Россию для того, чтобы поддержать национальную сборную. В нашу страну они попали по паспортам болельщика, которые гарантируют безвизовый въезд в Россию, а также приобрели билеты на матч Марокко – Иран. Что они делают на границе, тогда как игра сборной Марокко пройдет в Петербурге 15 июня, иностранцы объяснить не могли.

Лахденпохский районный суд принял решение выдворить четырех марокканцев за пределы России, несмотря на наличие купленных билетов на матчи чемпионата мира, с формулировкой "за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда". Также им предстоит выплатить штраф в 2 тысячи рублей. На заседании марокканцы признались, что использовали мундиаль как предлог, чтобы приникнуть в Евросоюз.

Матч Марокко – Иран нарушители пропустят, так как в это время будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан в столице Карелии.