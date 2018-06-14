Еще
17:06 14.06.2018
Пришлите свою новость!
17:01
Резервы России за неделю выросли на 2,5 млрд долларов
16:49
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда орлана
16:42
Зенитовец Жирков сыграет в матче-открытии мундиаля с первых минут
16:34
В Петербурге можно будет получить украинскую визу
16:19
Министра сельского хозяйства Оренбургской области подозревают в хищении 100 млн
16:14
На Красной площади задержан британский ЛГБТ-активист с плакатом в поддержку геев Чечни
16:01
Следком Москвы спел футболистам России: «В единстве и вере — славянская правда»
15:54
Ибрагимович: Россия выиграет мундиаль
15:48
По делу братьев Магомедовых суд арестовал акции 13 компаний
15:46
Путин выразил соболезнования Галине Говорухиной
15:32
Внештатному сотруднику полиции в Петербурге «накинули» еще 15 лет за наркоторговлю
15:25
Марокканские болельщики пытались нелегально попасть из РФ в Финляндию
15:20
Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих
15:16
Петербуржцу грозит до 15 лет тюрьмы за убийство сотрудника аптеки
15:12
Суд запретил арестовывать активы "Газпрома" в Европе
14:51
Глава Минтруда: Повышение пенсионного возраста будет обсуждаться на трехсторонней комиссии
14:34
Петербургские водители смогут оплачивать проезд по ЗСД бесконтактно
14:30
«Сампдория» намерена вернуть Паредеса в чемпионат Италии
14:24
Красный Крест выплатил за каждого погибшего в «Зимней вишне» по 1,15 млн
14:20
Силуанов спрогнозировал рост инфляции в России
14:16
Алла Манилова стала куратором музеев в Минкульте
14:10
Петербургские археологи нашли в Туве череп древней кочевницы после трепанации
14:05
На границе с Финляндией у россиян отняли 200 кг "молочки"
14:05
В Конституционном суде выясняют, как считать долги за тепло
14:00
Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
Предыдущие новости
Архив материалов
Фонтанка.fi
Версия для печати
14.06.2018 15:25

Марокканские болельщики пытались нелегально попасть из РФ в Финляндию

Группа жителей Марокко, воспользовавшись чемпионатом мира, собиралась незаконно пересечь российско-финскую границу.

Карельские пограничники задержали четырех граждан Марокко около поселка Кетроваара в Лахденпохском районе при попытке незаконного пересечения границы. Об этом 14 июня сообщило управление федеральной службы судебных приставов по Карелии.

Марокканцы рассказали, что они не нарушители, а болельщики, которые якобы прибыли в Россию для того, чтобы поддержать национальную сборную. В нашу страну они попали по паспортам болельщика, которые гарантируют безвизовый въезд в Россию, а также приобрели билеты на матч Марокко – Иран. Что они делают на границе, тогда как игра сборной Марокко пройдет в Петербурге 15 июня, иностранцы объяснить не могли.

Лахденпохский районный суд принял решение выдворить четырех марокканцев за пределы России, несмотря на наличие купленных билетов на матчи чемпионата мира, с формулировкой "за нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда". Также им предстоит выплатить штраф в 2 тысячи рублей. На заседании марокканцы признались, что использовали мундиаль как предлог, чтобы приникнуть в Евросоюз. 

Матч Марокко – Иран нарушители пропустят, так как в это время будут находиться в Центре временного содержания иностранных граждан в столице Карелии. 


Подписывайтесь на финскую "Фонтанку" в Facebook, "ВКонтакте" и Twitter, чтобы быть в курсе самых важных событий в Финляндии - и не только.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
14.06.2018 16:35

Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

С 21 июня 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Финляндии запустили онлайн-трансляцию из гнезда орлана
Марокканские болельщики пытались нелегально попасть из РФ в Финляндию
На границе с Финляндией у россиян отняли 200 кг "молочки"
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
В Лондоне арестовали финского террориста
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок
Практически все финны доверяют полиции
Китайцы вытеснили финнов из тройки туристов в России
В Доме Финляндии выставили тапки Леди Гаги, колье принцессы Леи и старую «Нокию»
Выходные в Финляндии 9 - 12 июня: Четыре дня уличного веселья
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Финляндия попрощалась с русским «Спутником»
Как открыть счёт в финском банке
Выходные в Финляндии, 2-3 июня: ретропаровоз, хип-хоп и авиашоу
Бесплатный Хельсинки. Десять идей для бюджетного туриста
Выходные в Финляндии 26 - 27 мая: Цветы, барахолки и экзотика
«Петербург для финнов не опаснее Нью-Йорка»
Выходные в Финляндии 19 - 20 мая: сакура, цирк и Ночь музеев
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018

скриншот видео с сайта youtube.com

Следком Москвы спел футболистам России: «В единстве и вере — славянская правда»

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
14.06.2018 16:35
Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»
В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20
Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 21 июня 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03
В «Новой Охте» появится яблоневый сад
На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
СК «Полис Групп»
13.06.2018 12:48
Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.