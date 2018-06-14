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14.06.2018 15:20

Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих

Велотандем из Санкт-Петербурга завоевал серебро на Кубке России среди незрячих спортсменов. Об этом сообщили в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Состязания прошли в Рязани. В них участвовали представители шести регионов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Ставрополя и Рязани. Участники выступили в тандемах (где пилот – зрячий спортсмен, второй спортсмен имеет инвалидность по зрению). Северную столицу представляли Илья Киреенко и Дмитрий Самохвалов (незрячий спортсмен). Последний, к слову, впервые выступал на всероссийских соревнованиях.

Победу одержала команда из Самары, бронза у представителей Ставрополя. Второе место занял петербургский тандем.

«Вся гонка протяженностью 40 км – это шестнадцать кругов. На последних трех кругах пошёл дождь, и с командой из Самары мы боролись за первое место уже одни. Нас подвела резина на покрышках. Нам не удалось войти в один поворот из-за мокрого асфальта, и были вынуждены съехать на обочину. По этой причине мы и потеряли драгоценные секунды от лидирующего экипажа. Но впечатления от гонки остались хорошие», – прокомментировал свое первое выступление на Всероссийских соревнованиях Дмитрий Самохвалов.

Как отметили в Благотворительном фонде, необходимую экипировку для соревнований Дмитрию помогли приобрести частные пожертвования и один из спортивных магазинов, за что и фонд, и спортсмен выражают им благодарность.


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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