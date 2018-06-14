Суд запретил арестовывать активы "Газпрома" в Европе

Апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в споре о транзите газа через территорию Украины между "Газпромом" и «Нафтогазом».

Об этом 14 июня пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российской компании.

«Апелляционный суд согласился, что имеются достаточные основания для приостановления исполнения решения Стокгольмского арбитража. Вынесение приказа лишает «Нафтогаз Украины», в том числе, оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом», — объяснили в пресс-службе "Газпрома".

В компании отметили, что в соответствии со шведскими законами приказ апелляционного суда не может быть обжалован, и подчеркнули, что "Газпром" продолжит защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

28 февраля Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил иск «Нафтогаза» к "Газпрому". Российскую компанию обязали выплатить 4,63 млрд долларов за недопоставленный газ по транзитному договору. С учетом долга украинской компании российский газовый концерн остался должен 2,56 млрд долларов. Российская компания подала апелляцию на решение суда.

В рамках исполнения решения суда были арестованы активы "Газпрома" в Голландии. Кроме того, в конце мая по просьбе украинской стороны судебные приставы описали имущество в офисе компании Nord Stream AG в Швейцарии. В "Газпроме" признали факт описи, но воздержались от комментариев до получения официальных документов.