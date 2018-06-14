Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.

На сайте «Марафон Фото» marathon-photo.ru участники «Фестиваля ЗСД. Засвети скоростной диаметр» могут бесплатно скачать свою фотографию в профессиональном качестве. Для этого достаточно ввести название соревнования и свой стартовый номер, а дальше – нажать кнопку «Подарок от МегаФона».

ЗСД фест прошел 2 июня, в рамках празднования Дня города. Впервые в истории тысяча бегунов и 4,5 тысячи велосипедистов промчались по самому живописному – центральному участку Западного скоростного диаметра. 30 км трассы, восхитительные виды, адреналин, спорт и эмоции. За сутки больше тысячи постов заполнили «Инстаграм».

Официальным партнером фестиваля стало ПАО «МегаФон», ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.