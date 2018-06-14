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ЗСДфест Публикуется на правах рекламы
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14.06.2018 17:33

Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.

На сайте «Марафон Фото» marathon-photo.ru участники «Фестиваля ЗСД. Засвети скоростной диаметр» могут бесплатно скачать свою фотографию в профессиональном качестве. Для этого достаточно ввести название соревнования и свой стартовый номер, а дальше – нажать кнопку «Подарок от МегаФона».

ЗСД фест прошел 2 июня, в рамках празднования Дня города. Впервые в истории тысяча бегунов и 4,5 тысячи велосипедистов промчались по самому живописному – центральному участку Западного скоростного диаметра. 30 км трассы, восхитительные виды, адреналин, спорт и эмоции. За сутки больше тысячи постов заполнили «Инстаграм».

Официальным партнером фестиваля стало ПАО «МегаФон», ведущий российский провайдер интегрированных цифровых услуг. «МегаФон» работает во всех сегментах телекоммуникационного рынка России, а также в Абхазии, Южной Осетии и Таджикистане.

 


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14.06.2018 17:33

Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону

Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
Euromed Group
08.06.2018 15:32

Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express

Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
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04.06.2018 17:42

Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group

Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
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14.06.2018 17:33
Каждый пятый участник ЗСД феста скачал свое фото благодаря МегаФону
Участники забега и велопробега по ЗСД скачали больше тысячи профессиональных фотографий с сайта «Марафон Фото». Возможность пользоваться сервисом бесплатно им подарила компания МегаФон.
Euromed Group
08.06.2018 15:32
Участников ЗСД феста оберегали врачи Euromed Express
Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
Setl City
04.06.2018 17:42
Победа в первом общегородском забеге по ЗСД досталась Холдингу Setl Group
Победительницей уникального массового забега по ЗСД, состоявшегося 2 июня, стала сотрудница Setl Group Вероника Алексахина. Забег прошел в рамках первого городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.
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