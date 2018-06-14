Глава Минтруда: Повышение пенсионного возраста будет обсуждаться на трехсторонней комиссии

Законопроект о повышении пенсионного возраста будет обсуждаться на встрече Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Об этом журналистам заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин 14 июня.

"Мы планируем организовать трехстороннюю комиссию, ведем сейчас переговоры с партнерами и планируем провести Российскую трехстороннюю комиссию в субботу", – сказал министр.

Российская трехсторонняя комиссия состоит из представителей профсоюзов, правительства Российской Федерации и общероссийских объединений работодателей.

Отвечая на вопрос, когда этот законопроект будет внесен в Госдуму, Топилин сказал: "В ближайшие дни, в ближайшие сутки".

Напомним, ранее в четверг заседание правительства РФ одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ. Представивший его премьер Дмитрий Медведев заявил, что возраст выхода на заслуженный отдых для граждан РФ начнет повышаться со следующего года.