Ресторанам вынесли меню

Накануне мундиаля Смольный ввел единый стандарт выносных меню для ресторанов. Владельцы кафе только пожали плечами: получить разрешение удастся в лучшем случае к концу чемпионата.

За день до старта соревнований Смольный предложил рестораторам срочно согласовать пюпитры с меню, которые стоят у входов в заведения. Чиновники обещают максимально ускорить процесс, но владельцы кафе им не верят, указывая на то, что процедура выдачи разрешения может растянуться на месяц, и собираются просто убрать стойки с улицы.

Процедуру согласования пюпитров комитет по развитию потребительского рынка, разработал специально к чемпионату мира по футболу. «Использование стоек дает возможность гостям еще до входа в ресторан понять, устраивает ли их меню и цены данного заведения», – приводятся в официальном сообщении слова главы ведомства Эльгиза Качаева. «Такая практика применяется во многих городах мира, и очень важно, что она дошла до Петербурга», – уточнил он.

Чтобы поставить стойку с меню, предприниматели должны получить добро от трех ведомств. Комитет имущественных отношений согласует использование земельного участка, комитет по печати — само размещение конструкции, а внешний вид стоек должен соответствовать единому стандарту, разработанному КГА. Кроме того, в период проведения чемпионата мира меню должны быть переведены на английский, французский, немецкий и испанский языки — официальные языки устава FIFA.

Раньше процедуры получения разрешения выносного меню не существовало, пояснили в Смольном. Но сами стойки используются довольно широко. По словам рестораторов, инициатива чиновников вместо того, чтобы помочь болельщикам найти подходящее место, только создаст лишние проблемы.

«Мир сошел с ума. Чемпионат всем усложнил жизнь», – возмущается Юлия Панкратьева, директор ресторана Tres Amigos на улице Рубинштейна. По ее словам, заведение размещало стойки с меню на своей летней террасе. Но ту недавно снес комитет по контролю за имуществом. Tres Amigos уверяет, что нарушил закон не по злому умыслу: просто не успел согласовать веранду, которая досталась от прежних хозяев. «Это занимает пять месяцев», – пояснила Юлия Панкратьева. Теперь ресторан ищет другие варианты. «А меню думаем просто повесить на стену, надеюсь, это не потребует согласования», – говорит она.

Совладелец группы Beer Family Project (Kriek, «Иван да Марья» и др.) Николай Митчин сообщил, что использует стойки-пюпитры перед дверями своих заведений. «Они пользуются популярностью, люди смотрят», – говорит он. Но бежать их согласовывать компания не планирует, поскольку шанс успеть до конца мундиаля невелик. «Где они были раньше, почему за несколько дней до чемпионата объявили?» – задается риторическим вопросом ресторатор.

Во время чемпионата инициатива Смольного вряд ли чем-то поможет, считает генеральный директор группы SkyRest («Скобари», «Варвара») Александр Затуливертов. По его словам, его рестораны раньше использовали стойки, но комитет по печати заставил их убрать, посчитав незаконной информационной конструкцией. «Единственный способ обойти это — повесить меню на стене», – говорит ресторатор.

Если все рестораторы просто уберут несогласованные стойки с улицы, гости чемпионата от такой зачистки только пострадают, считает эксперт. «По Рубинштейна сейчас идут несчастные иностранные болельщики и не знают, куда деться, не могут прочитать меню», – говорит он. Избыточность регулирования общепита вредна, уверен Александр Затуливертов. «Такое впечатление, что мы делаем что-то предосудительное», – недоумевает он.

Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков тоже считает регулирование избыточным. «Процедура непростая. Поскольку разрешение надо получать у трех ведомств, можно предполагать, что весь процесс растянется на несколько месяцев», – говорит он. Причем проблемы могут возникнуть также у владельцев летних кафе. «По идее, установка стойки с меню на территории согласованной веранды не требует отдельного разрешения, но при условии, что она была указана как элемент внешнего облика. Думаю, это есть не у всех ресторанов», – заключает он.

В КГА сообщили, что не размещали на своем сайте информацию о согласованном внешнем виде внешних стоек, но ее можно найти на сайте комитета по развитию потребительского рынка. Эскизы действительно нашлись в новости от 9 июня под не слишком броским заголовком «Информация для рестораторов». Высота стойки-пюпитра должна составлять 1,3 м, ширина основания – 40 см, высота подложки для меню – 46,2 см, а ширина – 50 см.

В комитете по печати сообщили, что согласование выносных меню будет проходить по той же процедуре, что и вывесок. «Через портал госуслуги подается заявление и проект внешнего вида», – пояснил его глава Сергей Серезлеев. Срок рассмотрения не должен превышать 30 дней. «Когда пойдут первые заявления, мы поймем, сколько это займет: если сможем, будем обрабатывать за неделю», – отметил он.

Пюпитры с меню до последнего времени действительно приравнивались к незаконным информационным конструкциям наряду с «раскладушками», но с ними особо не боролись, подтвердил чиновник.

В КИО на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». Но, согласно информации комитета по развитию потребительского рынка, подать заявку на согласование тоже можно в электронной форме.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»