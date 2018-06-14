Петербургские водители смогут оплачивать проезд по ЗСД бесконтактно
С сегодняшнего дня автолюбители могут оплачивать проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге с помощью устройств и карт, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты. Об этом «Фонтанке» 14 июня рассказали в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».
Для бесконтактной оплаты потребуются банковская карта или смартфон со встроенным NFC-модулем и приложение платежной системы (Apple Pay, Google Pay и аналогичные им сервисы).
«Для оплаты проезда необходимо поднести гаджет или карту к выносному терминалу, который вам предоставит кассир-оператор», — пояснили в компании.
Напомним, в мае на ЗСД зарегистрировали рекорд в 327 тысяч транзакций за одни сутки. Более 100 млн поездок совершено по магистрали с начала эксплуатации.
Справка:
ЗСД – первая в России платная внутригородская магистраль скоростного движения. Она связывает кольцевую автодорогу на севере и юге города и обеспечивает выход на трассу «Скандинавия». Центральный участок от набережной Екатерингофки по западной оконечности Васильевского острова до правого берега Большой Невки открыли последним, это произошло 4 декабря 2016 года. Строительством занималась компания «Магистраль Северной столицы», принадлежащая «ВТБ Капиталу» и Газпромбанку, по соглашению с правительственным ОАО «ЗСД» и Смольным. Стоимость магистрали составляет 212,7 млрд рублей. 50,7 млрд рублей выделены из федерального бюджета, 54,1 млрд рублей – средства городского бюджета, внебюджетное финансирование составило 107,9 млрд рублей. По условиям концессионного соглашения, «Магистраль Северной столицы» будет эксплуатировать ЗСД и взимать плату за проезд до 2042 года. До 2019 года город обязан возмещать компании недополученную выручку, если она будет меньше указанной в договоре. В 2017 году Смольный выплатит концессионеру 5,2 млрд рублей, в 2018 году - 3,1 миллиарда рублей.