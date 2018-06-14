Петербургские водители смогут оплачивать проезд по ЗСД бесконтактно

С сегодняшнего дня автолюбители могут оплачивать проезд по Западному скоростному диаметру в Петербурге с помощью устройств и карт, поддерживающих функцию бесконтактной оплаты. Об этом «Фонтанке» 14 июня рассказали в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы».

Для бесконтактной оплаты потребуются банковская карта или смартфон со встроенным NFC-модулем и приложение платежной системы (Apple Pay, Google Pay и аналогичные им сервисы).

«Для оплаты проезда необходимо поднести гаджет или карту к выносному терминалу, который вам предоставит кассир-оператор», — пояснили в компании.

Напомним, в мае на ЗСД зарегистрировали рекорд в 327 тысяч транзакций за одни сутки. Более 100 млн поездок совершено по магистрали с начала эксплуатации.