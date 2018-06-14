«Сампдория» намерена вернуть Паредеса в чемпионат Италии

Генуэзская «Сампдория» хочет усилить свой состав Леандро Паредесом. Об этом сообщает footballhd.ru со ссылкой на Il Secolo XIX.

Согласно источнику, «Зенит» намерен требовать серьёзную сумму за аргентинского футболиста, но «Сампдория» готова удовлетворить запросы сине-бело-голубых. Генуэзский клуб скоро должен хорошо заработать на трансфере Лукаса Торрейры в «Арсенал».

Ранее Томислав Эрцег, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса, подтвердил информацию о том, что игрока хочет приобрести «Наполи».

Сам Паредес заявлял, что с радостью вернётся на Апеннины и готов снова предстать в качестве игрока команды из Серии А.

Напомним, «Зенит» купил Паредеса 1 июля 2017 года за 23 млн евро у «Ромы». За петербургский клуб футболист отыграл в минувшем сезоне 28 матчей в РФПЛ (4 гола, 7 передач) и 10 матчей в Лиге Евровы (1 гол, 3 передачи).

В конце мая главным тренером ФК "Зенит" был назначен Сергей Семак. Футбольная пресса писала, что в случае его назначения российский тренер намерен сделать ставку на соотечественников. Артём Дзюба, Александр Кокорин, Игорь Смольников, Александр Ерохин и Олег Шатов должны составить костяк команды. Кроме того, он попробует вернуть в состав сине-бело-голубых Александра Рязанцева. При этом Семак не будет пытаться удержать аргентинских футболистов «Зенита», поскольку не считает никого из них очень важным для команды.