Красный Крест выплатил за каждого погибшего в «Зимней вишне» по 1,15 млн

68,5 млн рублей выплатил Российский Красный Крест семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово.

Об этом сообщает в своем отчете Кемеровское отделение Красного Креста. Сразу же после пожара, жертвами которого стали 60 человек, организация объявила благотворительный сбор средств. К 5 июня Красный Крест аккумулировал на своем счету почти 162 млн рублей. Из них 68,5 млн израсходованы.

Так, по 1,15 млн получили родственники за каждого погибшего (выплаты производили в конце мая – начале июня). Кроме того, для 14 пострадавших купили путевки на курорты Крыма, Краснодарского края, Ставрополья. Решение о 25 путевках для других кемеровчан из списка сейчас решается.

«Для одного представителя целевой группы, потерявшего при пожаре дочь и являющегося ветераном Великой Отечественной войны, приобретены средства реабилитации (функциональная кровать, противопролежневый матрац, инвалидное кресло для прогулок) и телевизор», – говорится также в отчете.

Ранее сообщалось, что деньги для пострадавших собирает и отдел благотворительности Кемеровской епархии РПЦ. Свой сбор объявила администрация города Новокузнецка. После ЧП действующий на тот момент губернатор Кемеровской области Аман Тулеев заявил о выплатах по 1 млн рублей семьям погибших. Еще по 3 млн пообещала выплатить компания «Кондитерус ком», основной собственник здания торгового комплекса.