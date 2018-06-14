Силуанов спрогнозировал рост инфляции в России

Инфляция в РФ в 2019 году, после повышения НДС в стране до 20% с 18%, составит 4% или будет чуть выше, спрогнозировал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"В следующем году мы можем получить инфляцию порядка четырех — четырех с небольшим процентов в год", — сказал Силуанов, выступая на заседании правительства, сообщает РИА Новости.

Тем не менее, по его словам, принятые сегодня меры позволят саккумулировать в бюджете ресурсы для инфраструктурного развития, для поддержки экспорта, для поддержки малого и среднего предпринимательства, для реализации проектов в области образования и здравоохранения.

Ранее правительство одобрило законопроект о повышении НДС до 20% с 18%.