Жулики постановили воровать только у гостей из НАТО

Сегодня у карманников один вопрос – как лучше обслужить ЧМ. Судя по новостям – пока справляются. «Фонтанка» показывает, как их предшественники, советские воры, отдавали себе отчет в сложности международной обстановки.

Ожидаемо, что карманники сейчас сверхурочно работают в центре Петербурга, окучивая беззаботных гостей ЧМ. Что ни день, то веселые новости о кошельках. Ясно, что «карманный» отдел уголовного розыска силами своих 20 оперативников не может перекрыть все места веселья, а остальные тысячи полицейских просто не обучены видеть этот промысел. Судя по разноголосице потерпевших – от Уругвая до Египта, наши жулики политически безграмотны. «Фонтанка» надеется, что их приведет в чувство авторитетный вор Кардинал, еще полвека назад провозгласивший на сходке решение – кого можно обворовывать на международных праздниках, а кого нет. Заодно мы приглашаем читателей разделить наше удивление тем, что через несколько лет после смерти Сталина цензура пропустила в массы пародию на съезды правящей и единственной партии.

- Прошу занять места. Мандатную комиссию избирать не будем. Межобластную чрезвычайную конференцию карманных воров объявляю открытой. На повестке дня один вопрос: как лучше обслужить Всемирный фестиваль молодежи и студентов? – так сказал вор Кардинал своей пастве более полувека назад.

Присутствовавшие карманники аплодируют. Вор по прозвищу Пузырь кричит: «Утвердить!»

Вот так – то не дешевая антиутопия, а забытый художественный фильм «Цепная реакция», вышедший на экраны СССР в 1962 году. Автор сценария, известный писатель детективов, в прошлом следователь Лев Шейнин рассказывает, что даже уголовники являются союзниками коммунистической идеи. Понятно, что здесь продолжена тема социально близких власти блатных, что родилась сразу после революции. Но вот как это соткано – предмет восхищения.

Если милую и искреннюю игру актеров вы наверняка оценили, то молодежи заметим – то, что говорит Кардинал, для тех времен – лобовая пародия на советские бесчисленные собрания. А такую работу обязательно рецензировали и в МВД, и в ответственных кабинетах КПСС. Как это пролезло – нам непонятно.

– Оглашаю проект резолюции. Отдавая себя отчет в сложности международной обстановки, мы не можем отмахнуться от политики, хотя и далеки от нее. У нас были, есть и остаются некоторые расхождения с Уголовным кодексом РСФСР, но они ограничиваются лишь одной 162-й статьей, впрочем, со всеми ее пунктами, – продолжает авторитетная фигура.

Добрый смех в зале.

- Никто из нас не считает себя врагом советской власти, но мы не можем, как профессионалы, игнорировать международный фестиваль.

Крики из зала: это было бы смешно, глупо, преступно! (Последнее наречие, на взгляд «Фонтанки», – гениально).

– Прошу соблюдать тишину.

(И обратите внимание, что оратор, требуя спокойствия, абсолютно в партийной стилистике постукивает по стакану. Правда, драматургически безупречно – финкой).

- Поэтому мы принимаем решение не обворовывать делегатов стран народной демократии и народов Азии и Африки, борющихся с колониализмом за свою независимость. А весь удар направить на представителей империализма и особенно стран, примкнувших к НАТО. И позорному Багдадскому пакту.

Крики из зала: браво, брависсимо!

Однако,это не занавес с катарсисом. Плохо вы знаете художественных воров времен хрущевской оттепели, если думаете, что они все же ограбили гостей-капиталистов. Не скроем, они украли кошелек у очень неприятного немца-толстосума. Но когда тот стал возмущаться, мол, «Москва кишит ворами, а в СССР нет законов», у блатных окончательно проснулся патриотизм. Они признали политическую близорукость и подбросили ему обратно его бумажник. Будто – подавись. Как бы у советских воров собственная гордость.

Понятно, что на период ЧМ власти и силовики Петербурга стараются минимизировать негатив в прессе. А вот новость о возвращении карманниками денег болельщику из Германии в редакции оценили бы как продвижение положительного имиджа Северной столицы.

«Фонтанка» надеется, что российское жулье также проникнется призывами Кардинала, как и его коллеги по советской киноленте – Зямка-кенгуру, Голубь, Пузырь и прочие действующие лица.

Необходимо все же досмотреть феерию до конца. И увидеть, как несравненный Булат Окуджава, снявшийся в фильме в роли студента и исполнивший на глазах у Кардинала свой «Последний троллейбус», и профессор, на берегу Москвы-реки уверяющий вора «Спеши делать добро», даже карманника ведут от темного прошлого к светлому будущему. В фильме Кардинал переосмысливает и является с повинной в родную милицию.

Без комментариев: мощнейшая сила искусства.

После такого наслаждения так и хочется подойти к тем, кто промышляет сегодня, как говорится, в местах экскурсионного обслуживания. Взять за манжет, дать просмотреть ролик и пожурить: «Стыдно. Стыдно, товарищи, и нехорошо».

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»