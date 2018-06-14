В Конституционном суде выясняют, как считать долги за тепло

Житель Подмосковья пожаловался в Конституционный суд РФ на порядок начисления платежей за отопление в многоквартирных домах. По его мнению, зависимость жильцов от наличия индивидуальных счётчиков во всех квартирах сводит на нет возможность экономить.

Конституционный суд в открытом заседании 14 июня рассмотрел положения Жилищного кодекса и Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах. Поводом стала жалоба жителя Московской области Сергея Деминца. При вводе в эксплуатацию его дом оснастили как коллективными, так и индивидуальными приборами учета. Со временем некоторые жильцы личные счётчики сняли. Свой Деминец не демонтировал, но его показания учитывать перестали, поскольку платить за тепло по показаниям индивидуальных счётчиков можно, только если такие приборы стоят во всех квартирах.

Как считает Деминец, действующие правила делают жильцов заложниками чужой добросовестности: даже один отказавшийся от счётчика сосед лишает остальных возможности экономить. Таким образом, те, кто чрезмерно расходуют тепло, по его мнению, обогащаются за счёт соседей. Позиция россиянина не нашла понимания ни в судах общей юрисдикции, где он просил пересчитать его расходы на тепло с учетом индивидуального счётчика, ни в Верховном суде РФ.

Полномочные представители Совета Федерации, Госдумы и президента, выступая в Конституционном суде, не согласились, что оспариваемые нормы противоречат Основному закону.

«Дом – это единый тепловой объект. И тепло, вне зависимости от воли собственника, подаётся во все помещения», – объяснил Михаил Кротов, полномочный представитель президента в КС, сомнительную экономию с индивидуальными приборами учёта. Он указал, что даже если оставить одну квартиру без отопления, она все равно получит тепло от соседей. Соответственно, солидарное коммунальное бремя за обогрев лестниц и тамбуров справедливо, а рассчитать точное потребление теплоэнергии в отдельной квартире невозможно.

Также Кротов напомнил, что правительство уже работает над проектом постановления, которое в том числе уточнит порядок расчёта коммунальных платежей в домах, где не у всех установлены индивидуальные счетчики.

КС вынесет решение по делу в закрытом порядке и провозгласит публично. Как правило, процедура занимает несколько недель.