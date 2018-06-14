Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова

Европейский парламент проголосовал за резолюцию об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter 14 июня.

"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова", – написал он.

"За" резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, 106 отдали свои голоса "против".

В документе Европарламент "выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовым, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиваться освобождения незаконно задержанных соотечественников, и обеспокоен последствиями голодовки для здоровья Олега Сенцова".

Депутаты подчеркивают, что показания, по которым был осужден Сенцов, были получены в результате пыток.

Также беспокойство Европарламента вызвал тот факт, что по данному делу осужден приговоренный к 10 годам лишения свободы Александр Кольченко. Упомянули и Владимира Балуха, который голодает с 19 марта.

Евродепутаты призвали власти предоставить заключенным всю необходимую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе отказавшись от идеи принудительного кормления.

10 июня объявивший голодовку в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья в письме правозащитникам Николаю и Татьяне Щур.