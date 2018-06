Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова

Европейский парламент проголосовал за резолюцию об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter 14 июня.

"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова", – написал он.

the European Parliament overwhelmingly passed a resolution calling for the immediate release of #Sentsov. 455 for, 106 against. #Ukraine #Russia #Crimea