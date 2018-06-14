Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
Европейский парламент проголосовал за резолюцию об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщил корреспондент Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter 14 июня.
"Европейский парламент подавляющим большинством принял резолюцию, призывающую к немедленному освобождению Сенцова", – написал он.
the European Parliament overwhelmingly passed a resolution calling for the immediate release of #Sentsov. 455 for, 106 against. #Ukraine #Russia #Crimea— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 июня 2018 г.
"За" резолюцию проголосовали 455 евродепутатов, 106 отдали свои голоса "против".
В документе Европарламент "выражает свою солидарность с украинским кинематографистом, политическим активистом и политзаключенным Олегом Сенцовым, который 14 мая 2018 года объявил голодовку, чтобы добиваться освобождения незаконно задержанных соотечественников, и обеспокоен последствиями голодовки для здоровья Олега Сенцова".
Депутаты подчеркивают, что показания, по которым был осужден Сенцов, были получены в результате пыток.
Также беспокойство Европарламента вызвал тот факт, что по данному делу осужден приговоренный к 10 годам лишения свободы Александр Кольченко. Упомянули и Владимира Балуха, который голодает с 19 марта.
Евродепутаты призвали власти предоставить заключенным всю необходимую помощь и соблюдать медицинскую этику, в том числе отказавшись от идеи принудительного кормления.
10 июня объявивший голодовку в российской тюрьме украинский режиссер Олег Сенцов рассказал о состоянии своего здоровья в письме правозащитникам Николаю и Татьяне Щур.
Справка:
В 2015 году режиссер Олег Сенцов получил 20 лет в колонии строгого режима по приговору Северо-Кавказского окружного военного суда. Ему вменили создание террористического сообщества, совершение двух терактов в Крыму и подготовку ещё к двум, а также незаконный оборот оружия и взрывчатки. В марте 2016 года режиссера этапировали в колонию. Верховный суд сначала оставил приговор без изменений, а в июне 2016 года отказался его пересматривать. В сентябре 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко назначил Сенцову государственную стипендию как выдающемуся деятелю культуры и искусства.