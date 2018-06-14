На границе с Финляндией у россиян отняли 200 кг "молочки"

Всего за неделю сотрудникам Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленобласти удалось пресечь ввоз из Финляндии 200 кг молока и молочной продукции.

На пунктах пропуска «Светогорск», «Брусничное» и «Торфяновка» было остановлено 15 попыток ввоза крупных партий запрещенных продуктов питания. Об этом 14 июня распортует Россельхознадзор.

Отмечается, что причиной стало "нарушение требований ветеринарного законодательства – товары ввозились без заводской упаковки и/или массой, превышающей 5 килограммов, без ветеринарных сертификатов и разрешения Россельхознадзора на ввоз".

Что нельзя ввозить в Россию. Подробнее.