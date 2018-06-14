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Чемпионат мира по футболу 2018
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14.06.2018 15:26

Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018

В Москве 14 июня стартует чемпионат мира по футболу. «Фонтанка» пообщалась с болельщиками из разных городов и стран, приехавших на это грандиозное событие.
Кто приехал в Москву на открытие ЧМ-2018
Ксения Потеева/"Фонтанка.ру"

С самого утра 14 июня у «Лужников», где совсем уже скоро состоится матч-открытие чемпионата мира Россия – Саудовская Аравия, собрались тысячи любителей футбола. Некоторые из них согласились рассказать отделу спорта «Фонтанки» о себе, ожиданиях от предстоящего события и впечатлениях от всего происходящего вокруг.

Владимир, 49 лет, Горный Алтай:

Владимир (справа)
Владимир (справа)
Ксения Потеева

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– Хочу увидеть сегодня большой праздник. На стадионе будут наш главнокомандующий, парад открытия, матч. 1:0 победим, хоть и с трудом, но что сделаешь. Свято верю в нашу команду. Думаю, со стандарта еле-еле затолкают один мяч. Но это только в первом матче, потому что все будут волноваться. Потом будет легче. У меня билеты на первый матч и пакет на все игры в Петербурге. Сегодня вечером сразу поеду в Петербург.

Максим, 41 год, Свердловская область:

Максим
Максим
Ксения Потеева

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– Я сюда приехал еще 13-го числа. Съездил получил билеты. Посмотрел немного Москву, а сегодня сразу с утра сюда, к стадиону приехал. Живу в гостинице. В основном там иностранцы селятся. Все очень дружелюбные. Английского не знаю, но отлично с ними общаемся на каком-то своем международном языке. Думаю, наши сегодня выиграют 2:0. Когда в последний раз наши выигрывали на чемпионатах мира? А когда они вообще в последний раз были на чемпионатах мира?

Маурисио, 37 лет, Колумбия:

Маурисио
Маурисио
Ксения Потеева

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– Это великое событие. Москва – очень красивый город. Мне здесь очень нравится. Я очень счастлив. Мне нравится абсолютно все, что происходит вокруг. Это первый чемпионат мира для меня, а вот для моего друга Рикардо, с которым я приехал, это уже третий Кубок. На матч-открытие я, к сожалению, не попал. У нас два билета на игры в Казани и Самаре. Сегодня мы просто гуляем здесь и получаем удовольствие от праздника.

Хорхе, 44 года, Перу:

– До Москвы добирались полтора дня. Летели сначала до Майами, потом через Нью-Йорк в Москву. Это первый Кубок мира для меня. Сегодня буду болеть за Россию. Думаю, ваша команда выиграет 2:0. На матче меня не будет. Просто пришел сюда, потому что это крутое мероприятие. Хочу быть частью этого. Я в полном восторге от Москвы. Я просто хожу здесь и наслаждаюсь. 

Холид, 23 года, Саудовская Аравия:

Ксения Потеева

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– Я приехал только на сегодняшний матч поболеть за свою сборную. У меня только один билет, и потом я полечу обратно. Я в первый раз в Москве, в первый раз на Кубке мира. Мне очень здесь нравится. Здесь такие приятные люди. Уверен, что Саудовская Аравия выиграет со счетом 2:1.

Андреш (больше известный в Интернете как лицо мема «Гарольд, скрывающий боль»), Венгрия:

Ксения Потеева

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– Да, я тот самый Гарольд, хотя по-настоящему меня зовут Андреш. Это как Андрей по-русски. Мне слишком много лет, чтобы называть эту цифру. Так, скажем, за 70. Я приехал в Москву с очень коротким визитом. Билетов на матчи у меня еще нет, но я надеюсь, что смогу их как-то заполучить. Это мой первый чемпионат мира. До этого я смотрел только по телевизору. Очень мечтал попасть сюда, и вот я здесь. Я счастлив. Наверное, я вообще здесь единственный венгр (сборная Венгрии не отобралась на ЧМ-2018. – Прим. ред.).

Имат, 26 лет, Ростов-на-Дону:

Базель и Имат
Базель и Имат
Ксения Потеева

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– Ехали на поезде почти сутки – 21 час. Пока все просто супер. Даже не знаю, за кого сегодня буду болеть. Шутка. Конечно за Россию. Наши не побеждали с 2002 года? Ого. Сегодня все изменится, сегодня наши выиграют у саудитов. Потом мы поедем обратно в Ростов, тоже на матчи, оттуда в Волгоград, в Сочи. Впереди еще много приключений.

Басель – папа Имата, 53 года, Ростов-на-Дону:

– Я родом из Палестины. Приехал в Россию в 1980 году. Женился здесь на русской девушке Людмиле. В Москве я давно не был, наверное, лет 11. Она так изменилась, стала такой красивой. Весь народ улыбается, все такие добрые. Милиция всё подсказывает, что у нее ни спросишь. Просто супер, ну правда. Я когда-то отдыхал в Дубае и был в шоке. А сейчас я здесь и тоже в шоке.

Виталий, 48 лет, Москва:

Ксения Потеева

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– Пока все очень весело. Ждем победы наших. Нравится, как преобразился наш город. Весь мусор убрали, новый асфальт положили, клумбы с цветами поставили. Никаких неудобств нет. Наоборот, все очень хорошо.

Справка. Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах. Сборная России играет в группе «А» с Саудовской Аравией (14 июня в Москве), Египтом (19 июня в Петербурге) и Уругваем (25 июня в Самаре).

Артем Кузьмин, "Фонтанка.ру"


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