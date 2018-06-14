Путин оптимизировал структуру своей администрации

Указ об оптимизации структуры администрации президента подписал Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля 14 июня.

Как следует из текста, несколько подразделений получили новые функции. Так, будет реорганизовано управление президента по внутренней политике. Теперь оно займётся подготовкой предложений главе государства в области развития местного самоуправления и взаимодействия президентской администрации с местными властями.

Изменения коснутся управления по применению информационных технологий и развитию электронной демократии. Данная структура будет преобразована в управление по развитию информационно-коммуникационных технологий. На неё возложат обязанности по «обеспечению деятельности президента Российской Федерации по вопросам государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры».

Кроме того, будут реорганизованы экспертное управление по делам президента, управление по обеспечению деятельности Госсовета, а также управление по общественным проектам. Руководитель администрации должен в течение месяца утвердить структуру и штат подразделений.

Накануне Владимир Путин подписал указы о назначении ключевых сотрудников своей администрации. Большая часть руководства сохранила свои посты.