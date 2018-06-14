Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет "Манчестер Юнийтед", сделал свой прогноз результата матча открытия мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии.

«Сборная России будет ощущать огромное давление. Они проводят дебютный матч на мундиале, на них смотрит весь мир. У них есть отличный шанс победить Саудовскую Аравию, которая, несмотря на наличие нескольких талантливых футболистов, является командой из другой реальности. Россия должна победить», — заявил Моуринью в эфире RT.

Матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии пройдёт 14 июня на стадионе «Лужники». Начало — в 18:00.