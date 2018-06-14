Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС

Проигравшая концессионный конкурс Смольного на строительство скоростного трамвая Купчино – Славянка компания «Трамвайные пути Северной столицы» написала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По мнению представителей компании, «важные условия конкурсной документации были сформулированы нечетко и позволяли двоякое прочтение».

Как пишет РБК, антимонопольное ведомство рассмотрит обращение 15 июня.

В комитете по инвестициям Петербурга «Фонтанке», в свою очередь, сообщили, что ознакомлены с претензиями ООО «Трамвайные сети Северной столицы», не согласны с ними и будут настаивать на отклонении жалобы.

Напомним, в финале конкурса на заключение концессионного соглашения сошлись ООО «БалтНедвижСервис» (группа компаний «АБЗ-1» при финансовом партнерстве Газпромбанка) и ООО «Трамвайные сети Северной столицы» (собирается реализовать проект при поддержке ВТБ).

Итоги конкурса были подведены во время ПМЭФ-2018. Победителем стал «БалтНедвижСервис», указавший в своей заявке беспрецедентное снижение стартового эксплуатационного платежа со стороны города – до 35%. Кроме того, инвестор обязался купить не 22 трамвая, как прописано в условиях, а 34.

Объем инвестиций в проект составит около 34 млрд руб., соглашение рассчитано до 2048 года. Но если конкурс придется проводить заново, сроки реализации проекта могут сдвинуться.