Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
Проигравшая концессионный конкурс Смольного на строительство скоростного трамвая Купчино – Славянка компания «Трамвайные пути Северной столицы» написала жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По мнению представителей компании, «важные условия конкурсной документации были сформулированы нечетко и позволяли двоякое прочтение».
Как пишет РБК, антимонопольное ведомство рассмотрит обращение 15 июня.
В комитете по инвестициям Петербурга «Фонтанке», в свою очередь, сообщили, что ознакомлены с претензиями ООО «Трамвайные сети Северной столицы», не согласны с ними и будут настаивать на отклонении жалобы.
Напомним, в финале конкурса на заключение концессионного соглашения сошлись ООО «БалтНедвижСервис» (группа компаний «АБЗ-1» при финансовом партнерстве Газпромбанка) и ООО «Трамвайные сети Северной столицы» (собирается реализовать проект при поддержке ВТБ).
Итоги конкурса были подведены во время ПМЭФ-2018. Победителем стал «БалтНедвижСервис», указавший в своей заявке беспрецедентное снижение стартового эксплуатационного платежа со стороны города – до 35%. Кроме того, инвестор обязался купить не 22 трамвая, как прописано в условиях, а 34.
Объем инвестиций в проект составит около 34 млрд руб., соглашение рассчитано до 2048 года. Но если конкурс придется проводить заново, сроки реализации проекта могут сдвинуться.
Справка:
Конкурс на создание и эксплуатацию в 30 лет трамвайной сети на маршруте Купчино — Шушары — Славянка Смольный объявил в августе 2017 года. Первый этап – от Балканской площади до Новгородского проспекта – необходимо построить за два года с момента передачи всех земельных участков концессионеру, но в любом случае – не позже 4 лет с подписания соглашения. На второй этап (до микрорайона Славянка) отводится 3 года и 5 лет соответственно.