Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале

Граждане Америки, чья национальная сборная не пробилась на чемпионат мира, могут поддержать российскую команду в группе А, так как она похожа на Америку. С таким призывом 14 июня выступила деловая газета The Wall Street Journal.

Американские журналисты проанализировали 32 сборные и страны, которые они будут представлять на стартующем 14 июня турнире, и пришли к выводу, что одной из "наиболее американских" является Россия.

"Только подумайте о тех моментах, по которым Россия похожа на Америку. Во-первых, она такая же огромная. Ни одна другая страна на чемпионате мира и близко не приближается к США в вопросе налогообложения для своих граждан, если судить по процентам от валового внутреннего продукта. Кроме того, русские, как и американцы, — впереди всех по добыче угля и нефти", – пишет The Wall Street Journal.

Еще одним немаловажным фактором, который должен подтолкнуть американцев поболеть за Россию, является "поглощение пива" и любовь "каждый день лежать на диване и смотреть телевизор".

Самым же "американским" государством, по версии газеты, стала Австралия. На второй строчке по этому показателю оказалсь Англия, а замыкает тройку Польша. Россию же поместили на четвертое место.

"Если отбросить "Рокки IV", холодную войну и злополучные проделки в социальных сетях, то русские не так уж и сильно отличаются от нас", – резюмирует The Wall Street Journal.