Еще
14:02 14.06.2018
Пришлите свою новость!
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андерграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
13/06
«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам
Предыдущие новости
Архив материалов
Чемпионат мира по футболу 2018
Версия для печати
14.06.2018 13:30

Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале

Граждане Америки, чья национальная сборная не пробилась на чемпионат мира, могут поддержать российскую команду в группе А, так как она похожа на Америку. С таким призывом 14 июня выступила деловая газета The Wall Street Journal.

Американские журналисты проанализировали 32 сборные и страны, которые они будут представлять на стартующем 14 июня турнире, и пришли к выводу, что одной из "наиболее американских" является Россия.

"Только подумайте о тех моментах, по которым Россия похожа на Америку. Во-первых, она такая же огромная. Ни одна другая страна на чемпионате мира и близко не приближается к США в вопросе налогообложения для своих граждан, если судить по процентам от валового внутреннего продукта. Кроме того, русские, как и американцы, — впереди всех по добыче угля и нефти", – пишет The Wall Street Journal.

Еще одним немаловажным фактором, который должен подтолкнуть американцев поболеть за Россию, является "поглощение пива" и любовь "каждый день лежать на диване и смотреть телевизор".

Самым же "американским" государством, по версии газеты, стала Австралия. На второй строчке по этому показателю оказалсь Англия, а замыкает тройку Польша. Россию же поместили на четвертое место.

"Если отбросить "Рокки IV", холодную войну и злополучные проделки в социальных сетях, то русские не так уж и сильно отличаются от нас", – резюмирует The Wall Street Journal.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

С 21 мая 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18

Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови

Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
Мотиватор Кадыров: как в Чечне делают чемпионов
Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
Светлое и теплое для сборной России
Иностранные болельщики про Петербург: Не совсем Мальдивы, но метро в Автово блестящее
Мундиаль не без баяна
Футбол пройдёт мимо Финляндии
Сборная России готова к чемпионату. Дышим животом
Заработает ли Петербург на мундиале?
Мундиаль в никуда
21 день до начала чемпионата мира. Радуйтесь
Внутренний полицейский туризм из заброшенного детского лагеря
Петербургу показали, как проехать к мундиалю
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20
Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 21 мая 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03
В «Новой Охте» появится яблоневый сад
На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
СК «Полис Групп»
13.06.2018 12:48
Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
ГК «Эталон»
13.06.2018 11:42
Снижены ставки по ипотеке на квартиры от «Эталон ЛенСпецСМУ»
9 июня 2018 года ПАО «Сбербанк» - стратегический партнер «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») - снизил процентные ставки по ипотечной программе на покупку квартир в жилых комплексах Компании
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.