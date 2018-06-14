Следком Москвы спел футболистам России: «В единстве и вере — славянская правда»

Следственный комитет верит, что на чемпионате мира сборная России по футболу не будет жалеть сил, потому что «в единстве и вере — славянская правда». Националистические нотки можно услышать в ролике, который выложен на Youtube в официальном канале ведомства.

Видеоклип в поддержку сборной России по футболу к 16 часам 14 июня набрал свыше восьми тысяч просмотров. По сюжету работники столичного Следкома откладывают папки с уголовными делами, оживляют мундиры шарфами с триколором и идут на стадион. Логику их действий объясняет заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев, которого нередко можно встретить на ведомственных концертах регионального масштаба.

От лица Следственного комитета Дунаев заявляет, что о провале даже думать не хочет: «Мы не боимся футболистов знаменитых, мы разгромим всех фаворитов именитых, мы точно знаем — будет матч с победным голом».

Бегло упомянув, что таких стадионов в России еще не знали, исполнитель сообщает про «единство и веру» как фундамент «славянской правды» и предрекает победу национальной сборной в чемпионате мира.

Оптимизм Следкома — явление редкое, большинство россиян настроены скептически, в рекламных роликах на федеральных телеканалах тема победоносной игры российских спортсменов если и затрагивается, то деликатно.

Накануне глава Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что «остается только надеяться и молиться», а шоумен Семен Слепаков выразил сожаление, что национальной сборной не поможет даже Рамзан Кадыров. Глава Чечни отреагировал на шутку предложением написать другую песню и подчеркнул, что лично он в соотечественников верит.

Дмитрий Дунаев не стал выкладывать этот клип в свой официальный аккаунт в соцсетях. Последняя запись на его личной страничке «ВКонтакте» опубликована 24 мая: видео, где машина артиста едет по встречной полосе, сопровождается объяснением, что ради ожидающих концерта зрителей можно и так – «со спецсигналами».

Матч между сборными России и Саудовской Аравии начнется вечером 14 июня в Москве. Игра откроет чемпионат мира по футболу, который пройдёт в одиннадцати городах страны и завершится 15 июля в столице.

В турнире принимают участие 32 команды. Согласно жеребьевке, России предстоит сыграть со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. За новостями чемпионата следите в специальной рубрике «Фонтанки».

Россия впервые в своей истории принимает мундиаль. В рамках подготовки было потрачено свыше 350 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию 12 стадионов, а также возведение гостиниц и транспортной инфраструктуры.