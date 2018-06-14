Еще
14:02 14.06.2018
Пришлите свою новость!
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андерграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
13/06
«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
14.06.2018 13:26

Правительство РФ повысит НДС

Правительство России повысит ставку НДС до 20 процентов. Об этом в четверг, 14 июня, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания россйского кабинета министров.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18 процентов. Предлагается сделать ее 20 процентов», — сказал Медведев.

При этом льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены, отметил премьер-министр. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал он.

Благодаря повышению ставки НДС до 20 процентов дополнительные доходы бюджета составят с 2019 года более 600 миллиардов рублей в год, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Эти средства, вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра, пойдут на финансирование национальных целей и стратегических задач, подчеркнул он.

По словам Силуанова, правительство не будет менять базовые параметры налоговой системы в ближайшие шесть лет.

Напомним, законопроекту о повышении ставки НДС предстоит пройти одобрение в нижней, а затем верхней паратах Федерального Собрания РФ и заручиться подписью главы государства.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51

«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов

Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12

При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%

Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20

«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России

31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
Правительство РФ повысит НДС
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
Петербургских рестораторов обяжут согласовывать даже уличные стойки с меню
Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом
Топ-менеджер предприятия в Колпино заплатит 2 млн штрафа за вымогательство «откатов»
Морг при крематории могут безвозмездно отдать судмедэкспертам
Лубутен отстоял в суде право на красную подошву
Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla
Иск Дерипаски к экс-главе предвыборного штаба Трампа отложили
АЗС в ожидании апокалипсиса
Банковских клиентов опознают по усам
На белом катере к такой-то матери
Несанкционированную рекламу на Невском не замечали сотню лет?
Кладбище городских вывесок
Участники похоронного рынка нарушили ритуал
Ретейл бежит от «Беговой»
Бизнесменов заблокировали со всех сторон
Малому бизнесу не даются цифры
Кудрово съест Америку
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Новости компаний
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
«Главстрой-СПб» запустил программу для региональных клиентов
Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
ГК «УНИСТО Петросталь»
07.06.2018 18:12
При переходе на проектное финансирование новостройки вырастут в цене на 25-30%
Генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь» Арсений Васильев поделился опасениями, что в результате отказа от долевого строительства и переключения на проектное финансирование, рынок недвижимости будет национализирован, а цены на жилье вырастут на 25-30%.
pixabay.com
05.06.2018 18:20
«Современная защита» обанкротила 2000-го человека в России
31 мая 2018 компания «Современная защита» преодолела рубеж в 2000 клиентов – частных лиц, успешно признанных банкротами за время существования института банкротства граждан.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2018 15:14
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Группа ЛСР»
04.06.2018 16:48
Старт продаж квартир в новом доме жилого комплекса «Шуваловский»
«Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в доме №15 в жилом комплексе комфорт-класса «Шуваловский» в Приморском районе Санкт-Петербурга. Предложение в проекте увеличилось на 161 квартиру площадью от 33 до 110 кв. м, от одной до четырех комнат. Стоимость квадратного метра начинается от 82 тыс. рублей.
«Единый центр документов»
01.06.2018 15:00
О проблемах миграционного законодательства на ПМЮФ
18 мая в рамках VIII Петербургского международного юридического форума прошла дискуссионная сессия «Правовые проблемы международной миграции».
http://pixabay.com
01.06.2018 12:00
Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas
1 июня 2018 года Аэрофлот открывает совместные рейсы с авиакомпанией Aerolineas Argentinas по маршруту Москва — Буэнос-Айрес в рамках соглашения код-шеринг.
Фото предоставлено пресс-службой администрации Псковской области
31.05.2018 15:40
На инвестиционной конференции в Пскове подписано 10 соглашений
Суммарная запрошенная застройщиками региона мощность составила 12,4 МВт с перспективой подключения объектов в 2019-2020 годах
ГК «Эталон»
31.05.2018 11:40
Еще два банка аккредитовали ЖК «Галактика.Премиум» от «Эталон ЛенСпецСМУ»
ПАО «Сбербанк» и АО «Россельхозбанк» аккредитовали жилой комплекс бизнес-класса «Галактика.Премиум», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в 7 минутах ходьбы от станции «Московские ворота»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
29.05.2018 12:18
Банк «Санкт-Петербург» в I квартале увеличил чистую прибыль на четверть
В январе-марте банк «Санкт-Петербург» заработал 1,8 млрд рублей. Банк увеличил чистую прибыль на 25% к I кварталу 2017 года, улучшив качество кредитного портфеля и сократив стоимость риска до рекордно низкого уровня
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.