Правительство РФ повысит НДС

Правительство России повысит ставку НДС до 20 процентов. Об этом в четверг, 14 июня, заявил премьер Дмитрий Медведев в ходе заседания россйского кабинета министров.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18 процентов. Предлагается сделать ее 20 процентов», — сказал Медведев.

При этом льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары будут сохранены, отметил премьер-министр. «Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — сказал он.

Благодаря повышению ставки НДС до 20 процентов дополнительные доходы бюджета составят с 2019 года более 600 миллиардов рублей в год, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. Эти средства, вместе с дополнительными доходами от завершения нефтегазового налогового маневра, пойдут на финансирование национальных целей и стратегических задач, подчеркнул он.

По словам Силуанова, правительство не будет менять базовые параметры налоговой системы в ближайшие шесть лет.

Напомним, законопроекту о повышении ставки НДС предстоит пройти одобрение в нижней, а затем верхней паратах Федерального Собрания РФ и заручиться подписью главы государства.